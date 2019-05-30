На Ставрополье грузовик врезался в автомобиль ДПС

ПЯТИГОРСК, 30 мая - РИА Новости. Грузовик столкнулся с автомобилем ДПС на Ставрополье, в результате чего двое полицейских были госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, водитель грузового транспортного средства допустил наезд на стоящий автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками. Полицейские в момент ДТП находились в салоне машины и занимались оформлением автоаварии без пострадавших. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести двое сотрудников Госавтоинспекции Кочубеевского района госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.