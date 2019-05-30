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РИА Новости

На Ставрополье грузовик врезался в автомобиль ДПС

Вчера, 19:50
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ПЯТИГОРСК, 30 мая - РИА Новости. Грузовик столкнулся с автомобилем ДПС на Ставрополье, в результате чего двое полицейских были госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по региону.
"По предварительным данным, водитель грузового транспортного средства допустил наезд на стоящий автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками. Полицейские в момент ДТП находились в салоне машины и занимались оформлением автоаварии без пострадавших. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести двое сотрудников Госавтоинспекции Кочубеевского района госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным УГИБДД, за рулем грузового автомобиля находился 50-летний житель Ростовской области, который в течение пяти часов беспрерывно находился за рулем. "Водитель признаков опьянения не имеет, злостным нарушителем ПДД не является. Обстоятельства и степень ответственности участников автоаварии будут установлены в рамках проверки", - добавлено в сообщении.
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ГИБДД МВД РФСтавропольский крайПроисшествия
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