Белоусов назвал цель развития в России технологии искусственного интеллекта

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта должны помочь России в увеличении ее позиций на мировых рынках промышленности, торговли, логистики и так далее, считает помощник президента России Андрей Белоусов.

"Рынок продуктов искусственного интеллекта - во-первых, его нет как такового, во-вторых, он совершенно не главный", - заявил Белоусов,

"Главное - это изменение традиционных рынков, которое несет искусственный интеллект, и мерить надо не тем, какую долю мы займем на этом рынке искусственного интеллекта, а сколько мы за счет наших национальных решений сможем отвоевать на рынке промышленности, на рынке торговых услуг, на рынке логистических услуг", - добавил он.