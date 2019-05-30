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РИА Новости

Белоусов назвал цель развития в России технологии искусственного интеллекта

Вчера, 19:42
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Белоусов
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта должны помочь России в увеличении ее позиций на мировых рынках промышленности, торговли, логистики и так далее, считает помощник президента России Андрей Белоусов.
На совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта некоторые выступающие говорили о мировом рынке искусственного интеллекта.
"Рынок продуктов искусственного интеллекта - во-первых, его нет как такового, во-вторых, он совершенно не главный", - заявил Белоусов,
"Главное - это изменение традиционных рынков, которое несет искусственный интеллект, и мерить надо не тем, какую долю мы займем на этом рынке искусственного интеллекта, а сколько мы за счет наших национальных решений сможем отвоевать на рынке промышленности, на рынке торговых услуг, на рынке логистических услуг", - добавил он.
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