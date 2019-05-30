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РИА Новости

Пострадавшего в Косово россиянина из миссии ООН доставили в Белград

Вчера, 19:38
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БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник от действий косовоалбанской полиции, доставлен в Белград на лечение, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства России в Сербии.
"Да, доставлен", - сказали агентству в пресс-службе.
Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек рассказал РИА Новости, что получившему в результате действий косовской полиции перелом скуловой кости и верхней челюсти Краснощекову предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Президент Сербии Александр Вучич
Вчера, 17:16
Президент Сербии пожелал пострадавшему в Косово россиянину выздоровления
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
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Задержание россиянина в КосовоСербияКосовоООНРоссияБелград (город)В мире
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