Пострадавшего в Косово россиянина из миссии ООН доставили в Белград

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник от действий косовоалбанской полиции, доставлен в Белград на лечение, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства России в Сербии.

"Да, доставлен", - сказали агентству в пресс-службе.

Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек рассказал РИА Новости, что получившему в результате действий косовской полиции перелом скуловой кости и верхней челюсти Краснощекову предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.