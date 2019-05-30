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РИА Новости

Ученые ищут следы поселений в затонувшем доисторическом мире

Вчера, 19:25
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© University of Bradford Доггерленд - территория, занимавшая южную часть Северного моря и соединявшая Британию с материковой Европой
Доггерленд - территория, занимавшая южную часть Северного моря и соединявшая Британию с материковой Европой
© University of Bradford
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Британские ученые Университета Бредфорда обнаружили в Северном море затонувший мир мезолита. Об этом сообщает издание Live Science.
Во время одиннадцатидневной экспедиции специалисты взяли пробы и установили, что возраст ландшафта и окаменелых останков может достигать примерно десяти тысяч лет. Исследуемая территория относится к Доггерленду – массиву суши между восточным побережьем Британии и материком в южной части Северного моря.
Ранее эксперты установили, что под морским дном находится слой сжатого торфа. По их мнению, около 12 тысяч лет назад на этой территории могли обитать ранние охотники-собиратели. Примерно через четыре тысячи лет местность затопило. Специалисты намерены продолжить исследования в этом регионе.
"Мы абсолютно уверены, что скоро обнаружим следы поселений. Количество артефактов из этого региона указывает на то, что там что-то есть", - заявил археолог Винсент Гаффни.
Ученые планируют вернуться в район Доггерленда на голландском исследовательском корабле осенью.
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