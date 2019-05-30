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РИА Новости

Стоимость биткоина впервые за год превысила девять тысяч долларов

Вчера, 19:25
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в четверг днем превысила 9 тысяч долларов впервые с мая 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 19.28 мск биткоин дорожал на 0,31%, до 8,736 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 0,13%, до 8,7 тысячи долларов. Но незадолго до этого оба показателя превысили 9 тысяч долларов, впервые с мая 2018 года.
В то же время стоимость Ethereum росла на 2,3%, до 278,78 доллара, Ripple - на 1,83%, до 0,4561 доллара, а Bitcoin Cash - на 0,38%, до 458,72 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 278,21 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 52% рынка.
Независимый эксперт Мансур Гусейнов пояснил РИА Новости, что резкий рост цены биткоина в последнее время связан с увеличением спроса после периода консолидации цены. "Нынешний рост биткоина можно объяснить эффектом накопления. С точки зрения технического анализа, в растущем тренде есть периоды консолидации, когда рынок торгуется возле достигнутой ценовой планки, причём колебания постепенно затихают. Затем идёт резкий выход, чаще всего в направлении тренда", - рассказал он.
Рост стоимости биткоина произошел на фоне падения нефтяных цен на 2-3% после выхода данных о росте её добычи в США и более слабом снижении коммерческих запасов нефти за прошлую неделю по сравнению с прогнозами.
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Глава российского отделения сингапурской криптобиржи Huobi и вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по трейдингу Андрей Грачев отметил, что инвесторы переходят от классических активов к альтернативным, к которым в том числе относится биткоин, из-за внешнеполитической неопределенности. "Сейчас есть накопленный риск в связи с геополитическими конфликтами, и поэтому инвесторы переходят из классического рынка в рынок криптовалют, который не зависим от различных санкций и политики", - пояснил он.
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