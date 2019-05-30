Стоимость биткоина впервые за год превысила девять тысяч долларов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в четверг днем превысила 9 тысяч долларов впервые с мая 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 19.28 мск биткоин дорожал на 0,31%, до 8,736 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 0,13%, до 8,7 тысячи долларов. Но незадолго до этого оба показателя превысили 9 тысяч долларов, впервые с мая 2018 года.

В то же время стоимость Ethereum росла на 2,3%, до 278,78 доллара, Ripple - на 1,83%, до 0,4561 доллара, а Bitcoin Cash - на 0,38%, до 458,72 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 278,21 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 52% рынка.

Независимый эксперт Мансур Гусейнов пояснил РИА Новости, что резкий рост цены биткоина в последнее время связан с увеличением спроса после периода консолидации цены. "Нынешний рост биткоина можно объяснить эффектом накопления. С точки зрения технического анализа, в растущем тренде есть периоды консолидации, когда рынок торгуется возле достигнутой ценовой планки, причём колебания постепенно затихают. Затем идёт резкий выход, чаще всего в направлении тренда", - рассказал он.

Рост стоимости биткоина произошел на фоне падения нефтяных цен на 2-3% после выхода данных о росте её добычи в США и более слабом снижении коммерческих запасов нефти за прошлую неделю по сравнению с прогнозами.