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РИА Новости

Эксперт рассказал, от чего зависят цены в плацкарте

Вчера, 19:24
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда "Москва - Симферополь"
Пассажиры в вагоне поезда Москва - Симферополь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) каждый год получает график гибкого регулирования на цены билетов в плацкарте от ФАС, и сама только снижает стоимость билетов в рамках маркетинговых акций, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук.
Газета "Известия" в четверг написала, что общероссийское объединение пассажиров сообщило о почти двукратном росте цен на плацкартные билеты по ряду направлений и попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) разобраться. В Федеральной пассажирской компании газете назвали эти подсчеты некорректными.
"На каждый год ФАС утверждает график гибкого регулирования на перевозки пассажиров, в зависимости от которого стоимость аналогичных билетов по одному направлению в разное время года может различаться на 41%. Минимальные цены получаются в период минимального спроса на перевозки – февраль, а максимальные – в период сезонного пика – лето и отдельные предпраздничные дни. Данный график водится с целью загрузки поездов в непиковые периоды. Пассажирский перевозчик самостоятельно может только снижать стоимость билетов в рамках проведения маркетинговых акций", - сообщил Савчук.
Поэтому, резюмировал он, сравнение стоимости билетов, продаваемых по акциям в период низкого спроса некорректно сравнивать с ценами в период максимального спроса. Для корректного сравнения необходимо сравнение цен в одинаковые дни с учетом смещения графика сезонного ценообразования. Например, 8 марта 2018 года с 8 марта 2019 года и т.д.
"Только в нерегулируемом сегменте (купе, СВ, сидячие двухэтажные и т.д.) железнодорожники могут самостоятельно устанавливать стоимость билетов. Пассажирские перевозки на многих направлениях - это высоко конкурентный сегмент рынка. Если цены на железнодорожные билеты будут слишком высокими, пассажиры перейдут на автобусы, авиатранспорт и личный автотранспорт", - пояснил эксперт.
Проводимый ИПЕМ ежедневный мониторинг изменения цен на авиа и железнодорожные перевозки позволяет утверждать, что динамика изменения нерегулируемых государством цен в поездах дальнего следования схожа с авиатранспортом, подчиняясь классическому закону спроса и предложения. "Для удержания имеющихся пассажиров и привлечения новых пассажирские перевозчики постоянно обновляют пассажирские вагоны и стремятся, в силу имеющихся инфраструктурных ограничений, организовывать дополнительные поезда и делать более удобное расписание", - заключил Савчук.
Вариант новейшего плацкарта ФПК
28 мая, 11:36
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