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РИА Новости

Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о новой встрече по Карабаху

Вчера, 19:21
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БАКУ, 30 мая – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Армении договорились в ближайшее время провести встречу по Карабаху, говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам визита в регион.
"Основная цель поездки состояла в том, чтобы оценить развитие ситуации на линии соприкосновения и границе, а также продолжить обсуждения, проведенные президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене 29 марта, и далее главами внешнеполитических ведомств в Москве 15 апреля", - говорится в заявлении сопредседателей.
В соответствии с просьбой, сопредседатели представили предложения о конкретных последующих шагах в процессе урегулирования, в том числе о гуманитарных мерах и мерах безопасности. "Министры иностранных дел Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей встретиться в ближайшее время под их эгидой и сообщат подробности встречи в соответствующее время", - говорится в заявлении посредников.
Сопредседатели МГ ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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ОБСЕАзербайджанАрменияВ мире
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