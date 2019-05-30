Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о новой встрече по Карабаху

БАКУ, 30 мая – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Армении договорились в ближайшее время провести встречу по Карабаху, говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам визита в регион.

"Основная цель поездки состояла в том, чтобы оценить развитие ситуации на линии соприкосновения и границе, а также продолжить обсуждения, проведенные президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене 29 марта, и далее главами внешнеполитических ведомств в Москве 15 апреля", - говорится в заявлении сопредседателей.

В соответствии с просьбой, сопредседатели представили предложения о конкретных последующих шагах в процессе урегулирования, в том числе о гуманитарных мерах и мерах безопасности. "Министры иностранных дел Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей встретиться в ближайшее время под их эгидой и сообщат подробности встречи в соответствующее время", - говорится в заявлении посредников.

Сопредседатели МГ ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации.