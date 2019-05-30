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РИА Новости

Путин сообщил о наличии идей по поддержке многодетных семей

Вчера, 19:20
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин вручил ордена "Родительская слава" многодетной семье Виктории и Владимира Дмитриевых из Москвы. 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин вручил ордена Родительская слава многодетной семье Виктории и Владимира Дмитриевых из Москвы. 30 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у властей уже есть идеи по дополнительной поддержке многодетных семей со стороны государства.
"Убежден, приоритетная совместная задача государства, общества, традиционных наших религий - всемерно поддерживать семьи с детьми", - сказал Путин на церемонии вручения орденов "Родительская слава" в Кремле.
Он напомнил об уже принятых решениях в сфере демографической политики, в их числе - снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи, дополнительные выплаты и пособия, льготные ипотечные программы, создание новых мест в яслях и детских садах.
"И мы обязательно продолжим эту работу. Я знаю, что этого недостаточно; мы будем думать, есть определенные идеи, как и дальше совершенствовать эту деятельность со стороны государства и оказывать вам всемерную поддержку", - заявил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин вручил ордена Родительская слава многодетной семье Виктории и Владимира Дмитриевых из Москвы. 30 мая 2019
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