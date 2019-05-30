Путин призвал укреплять престиж отцовства и материнства

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Престиж отцовства и материнства необходимо укреплять, это принципиальная задача, считает президент России Владимир Путин.

"В современном полном противоречий мире принципиальная задача - укреплять сам престиж отцовства и материнства, общественный статус тех, кто растит и воспитывает много детей, дарит счастье и тепло домашнего очага тем, кто остался без попечения родителей, оказался в трудной жизненной ситуации в юном возрасте", - сказал Путин на церемонии вручения орденов "Родительская слава" многодетным семьям.

"Такие семьи, такие люди, как вы - достояние и благословение нашей страны, и мы будем стремиться к тому, чтобы только прибывало", - добавил он.

"Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны, от таких, как вы, будет зависеть будущее нашей страны, потому что все в руках таких молодых людей, как ваши дети. А они будут делать и жить так, как вы их благословите, как вы их учите, какое воспитание вы им дадите", - отметил президент.