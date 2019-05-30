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РИА Новости

Путин призвал укреплять престиж отцовства и материнства

Вчера, 19:18
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин вручил ордена "Родительская слава" многодетной семье Виктории и Владимира Дмитриевых из Москвы. 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин вручил ордена Родительская слава многодетной семье Виктории и Владимира Дмитриевых из Москвы. 30 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Престиж отцовства и материнства необходимо укреплять, это принципиальная задача, считает президент России Владимир Путин.
"В современном полном противоречий мире принципиальная задача - укреплять сам престиж отцовства и материнства, общественный статус тех, кто растит и воспитывает много детей, дарит счастье и тепло домашнего очага тем, кто остался без попечения родителей, оказался в трудной жизненной ситуации в юном возрасте", - сказал Путин на церемонии вручения орденов "Родительская слава" многодетным семьям.
"Такие семьи, такие люди, как вы - достояние и благословение нашей страны, и мы будем стремиться к тому, чтобы только прибывало", - добавил он.
"Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны, от таких, как вы, будет зависеть будущее нашей страны, потому что все в руках таких молодых людей, как ваши дети. А они будут делать и жить так, как вы их благословите, как вы их учите, какое воспитание вы им дадите", - отметил президент.
В завершении церемонии глава государства вспомнил слова одного из награждённых. "Мне заполнились слова о том, что в 90-е годы рождались наши дети, и мы тогда не думали о какой-то там поддержке, просто хотели иметь большую семью, хотели иметь детей, не ждали какую-то оценку от кого бы то ни было. Вот все это, действительно, от Господа, понимаете, от вашей души, от вашего сердца", - сказал президент.
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