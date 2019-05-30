"Союзмультфильм" отстоял право на персонажей "Маугли"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам признал исключительное право "Союзмультфильма" на изображения персонажей мультфильма "Маугли", сообщила РИА Новости PR-директор киностудии Анна Усачева.

Она отметила, что спор длился несколько лет. Поводом для него стала вышедшая в 2014 году книга издательства "Самовар" "Маугли" серии "Наши любимые мультфильмы", иллюстрированная образами персонажей мультфильма.

После этого издательство "АСТ", которое в установленном законом порядке получило права на персонажей у киностудии "Союзмультфильм", обратилась в суд. "Самовар" также настаивал на своей правоте, ссылаясь на то, что при иллюстрировании книги было получено согласие художников-постановщиков мультфильма, работавших в штате киностудии.

По итогам разбирательства судебные коллегии разных инстанций принимали позицию то одного, то другого издательства, отметила Усачева. По ее словам, это дело принципиально важно для самого "Союзмультфильма", который является правообладателем "Золотой коллекции" мультфильмов и выплачивает вознаграждение авторам в установленном законом порядке. В итоге киностудия обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Как сказала Усачева, в ходе нового рассмотрения представители издательства "Самовар" просили суд утвердить мировое соглашение, содержащее положения, нарушающие законные интересы студии. В частности, предлагалось признать факт, что при создании иллюстраций в спорной книге персонажи мультфильма не использовались, хотя факт совпадения внешних признаков был очевиден. Также вопреки мировой судебной практике соглашение содержало пункт о том, что для того, чтобы воспроизвести персонажа мультфильма, необходимы специальные технические средства (проектор, телевизор и другие). Между тем, воспроизведением персонажа признается его использование и без специальной техники – нанесение изображений на одежду, изготовление игрушек, канцтоваров.

Суд кассационной инстанции отказал в утверждении мирового соглашения и удовлетворил жалобу киностудии "Союзмультфильм", оставив в силе решение суда первой инстанции, которым была признана правота издательства "АСТ". Тем самым коллегия признала недопустимость использования персонажей мультфильма "Маугли" без согласия правообладателя – Киностудии "Союзмультфильм", отметила Усачева.

"Постановление суда имеет большое значение для лицензионного рынка, поскольку опирается на нормы права как советского, так и современного периодов и даёт определённое толкование законодательства о правовой охране аудиовизуальных произведений", - подчеркнула Усачева.

По ее словам, признание незаконными действий по использованию персонажей мультфильмов без согласия киностудии подтолкнёт участников рынка к заключению лицензионных договоров в установленном порядке.