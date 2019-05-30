Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T19:13Z
https://ria.ru/20190530/1555125182.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/38543/55/385435568_0:141:2734:1679_1036x0_80_0_0_4d39b6541a49eb0ca133540bc6336bdd.jpg
РИА Новости
Культура

"Союзмультфильм" отстоял право на персонажей "Маугли"

Вчера, 19:11
2129
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из мультипликационного фильма "Маугли"
Кадр из мультипликационного фильма Маугли
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам признал исключительное право "Союзмультфильма" на изображения персонажей мультфильма "Маугли", сообщила РИА Новости PR-директор киностудии Анна Усачева.
Она отметила, что спор длился несколько лет. Поводом для него стала вышедшая в 2014 году книга издательства "Самовар" "Маугли" серии "Наши любимые мультфильмы", иллюстрированная образами персонажей мультфильма.
После этого издательство "АСТ", которое в установленном законом порядке получило права на персонажей у киностудии "Союзмультфильм", обратилась в суд. "Самовар" также настаивал на своей правоте, ссылаясь на то, что при иллюстрировании книги было получено согласие художников-постановщиков мультфильма, работавших в штате киностудии.
Кадр из мультипликационного фильма Ну, погоди
4 мая, 03:06
В "Союзмультфильме" оценили идею создать продолжение "Ну, погоди!"
По итогам разбирательства судебные коллегии разных инстанций принимали позицию то одного, то другого издательства, отметила Усачева. По ее словам, это дело принципиально важно для самого "Союзмультфильма", который является правообладателем "Золотой коллекции" мультфильмов и выплачивает вознаграждение авторам в установленном законом порядке. В итоге киностудия обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.
Как сказала Усачева, в ходе нового рассмотрения представители издательства "Самовар" просили суд утвердить мировое соглашение, содержащее положения, нарушающие законные интересы студии. В частности, предлагалось признать факт, что при создании иллюстраций в спорной книге персонажи мультфильма не использовались, хотя факт совпадения внешних признаков был очевиден. Также вопреки мировой судебной практике соглашение содержало пункт о том, что для того, чтобы воспроизвести персонажа мультфильма, необходимы специальные технические средства (проектор, телевизор и другие). Между тем, воспроизведением персонажа признается его использование и без специальной техники – нанесение изображений на одежду, изготовление игрушек, канцтоваров.
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
4 мая, 13:27
Шеф-редактор "Союзмультфильма" рассказал, как Чебурашка лишился хвоста
Суд кассационной инстанции отказал в утверждении мирового соглашения и удовлетворил жалобу киностудии "Союзмультфильм", оставив в силе решение суда первой инстанции, которым была признана правота издательства "АСТ". Тем самым коллегия признала недопустимость использования персонажей мультфильма "Маугли" без согласия правообладателя – Киностудии "Союзмультфильм", отметила Усачева.
"Постановление суда имеет большое значение для лицензионного рынка, поскольку опирается на нормы права как советского, так и современного периодов и даёт определённое толкование законодательства о правовой охране аудиовизуальных произведений", - подчеркнула Усачева.
По ее словам, признание незаконными действий по использованию персонажей мультфильмов без согласия киностудии подтолкнёт участников рынка к заключению лицензионных договоров в установленном порядке.
"В конечном итоге это приведёт к более прозрачным выплатам авторам, трудившимся над созданием мультфильмов "Золотой коллекции Союзмультфильма", а также к увеличению размеров таких выплат", - отметила Усачева.
Кадр из мультфильма Возвращение в Простоквашино, серия 4
21 января, 19:24
Производитель мороженого выплатит миллион за героев из "Простоквашино"
1600212
Обсудить 0
КультураСоюзмультфильмМосква
Рекомендуем
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Инспектор ГИБДД
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
Марсоход Curiosity натолкнулся на огромные залежи глины на Марсе
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Золотые слитки
Украина распродает золотой запас
Крещальня. Херсонес Таврический в Севастополе
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" ответил США на запрет использования российских ракет
Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Банк интеза не отказывается финансировать " Северный поток — 2"
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
15:00В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю
14:58Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
14:58Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
14:58Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку
14:56Полиция получила 14 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду
Лента новостейМолния