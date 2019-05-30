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РИА Новости

Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму

Вчера, 19:08
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКрещальня. Херсонес Таврический в Севастополе
Крещальня. Херсонес Таврический в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ограничительные меры планируют ввести против 28 научных и музейных учреждений.
В центре Киева
28 мая, 02:00
Украинский политик пожаловался на бесполезность санкций против России
В частности, в министерстве считают незаконным строительство транспортного перехода через Керченский пролив и трассы "Таврида". В ведомстве отметили, что за период 2014-2018 годов российский Минкульт выдал более 90 разрешений на проведение раскопок.
Проект о введении санкций направили на согласование в заинтересованные органы государственной власти. После этого его передадут на рассмотрение правительства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,7% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Все эти "украинские новости" в российских СМИ имеют одну цель - отвлечь внимание активных граждан от деятельности и бездействия нашего правительства, от того, что происходит в нашей стране.
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