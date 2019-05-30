Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму. Об этом Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничительные меры планируют ввести против 28 научных и музейных учреждений.

В частности, в министерстве считают незаконным строительство транспортного перехода через Керченский пролив и трассы "Таврида". В ведомстве отметили, что за период 2014-2018 годов российский Минкульт выдал более 90 разрешений на проведение раскопок.

Проект о введении санкций направили на согласование в заинтересованные органы государственной власти. После этого его передадут на рассмотрение правительства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,7% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.