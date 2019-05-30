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РИА Новости
Культура

Роулинг опубликует четыре новые электронные книги о мире Гарри Поттера

Вчера, 18:58
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© РИА НовостиДжоан Роулинг
Джоан Роулинг
© РИА Новости
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг опубликует в интернете четыре новые книги о Гарри Поттере.
"Приготовьтесь еще больше углубиться в богатую историю волшебства (будь это наша история маглов или волшебный мир, созданный Джоан Роулинг) вместе с этой новой серией небольших электронных книг по мотивам выставки в Британской библиотеке и сопровождающей книги "Гарри Поттер: история волшебства", — говорится на сайте Pottermore.
Серия из четырех книг, названных в честь уроков в Хогвартсе, перенесет читателей "назад во времени, чтобы узнать о традиционном фольклоре и волшебстве, лежащем в основе историй о Гарри Поттере".
В небольших изданиях, "идеальных для поезда или любого другого транспорта маглов", можно будет увидеть заметки, манускрипты, рисунки, ранее напечатанные в книге "Гарри Поттер: история волшебства", и новые иллюстрации художника Роэна Дэниела Изона.
Первые два издания будут опубликованы на сайте 27 июня.
Джоан Роулинг написала семь книг о Гарри Поттере. Они впервые увидели свет с 1997 по 2007 год и были переведены на 65 языков. Общий тираж серии превышает 400 миллионов экземпляров.
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