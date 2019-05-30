ЦБ по-прежнему видит риски ужесточения санкций против России

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Банк России по-прежнему видит риски ужесточения санкций против России, кроме того риски для российской финансовой системы могут нести внутренние проблемы экономики, говорится в подготовленном регулятором "Обзоре финансовой стабильности".

"Устойчивость экономики России к внешним вызовам в последние годы повысилась благодаря улучшению фундаментальных макропоказателей: снижение инфляции, переход к профициту бюджета, увеличение положительного сальдо текущего счета платежного баланса, уменьшение внешнего долга, увеличение международных резервов. Вместе с тем по-прежнему присутствуют геополитические риски, связанные с возможным ужесточением санкций", - сказано в документе.

Также отмечается, что внутренние проблемы экономики могут нести риски для финансовой системы России, в частности стагнация доходов россиян может негативно сказаться на качестве потребительских кредитов.