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РИА Новости

ЦБ по-прежнему видит риски ужесточения санкций против России

Вчера, 18:55
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Банк России по-прежнему видит риски ужесточения санкций против России, кроме того риски для российской финансовой системы могут нести внутренние проблемы экономики, говорится в подготовленном регулятором "Обзоре финансовой стабильности".
"Устойчивость экономики России к внешним вызовам в последние годы повысилась благодаря улучшению фундаментальных макропоказателей: снижение инфляции, переход к профициту бюджета, увеличение положительного сальдо текущего счета платежного баланса, уменьшение внешнего долга, увеличение международных резервов. Вместе с тем по-прежнему присутствуют геополитические риски, связанные с возможным ужесточением санкций", - сказано в документе.
Также отмечается, что внутренние проблемы экономики могут нести риски для финансовой системы России, в частности стагнация доходов россиян может негативно сказаться на качестве потребительских кредитов.
"В первом квартале 2019 года продолжилось сокращение реальных располагаемых доходов населения (на 2,3% в годовом выражении), при этом долговая нагрузка населения быстро растет. Стагнация доходов может оказать негативное влияние на качество потребительских кредитов", - указывает регулятор.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с лидерами фракций Верховной рады. 4 мая 2019
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
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