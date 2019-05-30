Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T18:52Z
https://ria.ru/20190530/1555124616.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152311/85/1523118519_0:0:3243:1825_1036x0_80_0_0_21aa5c826b9c6669428a008b0e8650a7.jpg
РИА Новости
Нижегородская область

На стадионе "Нижний Новгород" откроют спортивно-развлекательную площадку

Вчера, 18:52
30
© РИА Новости / Григорий Соколов / Перейти в фотобанкСтадион "Нижний Новгород"
Стадион Нижний Новгород
© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Дополнительные возможности для спорта и отдыха будут открыты на территории стадиона "Нижний Новгород" этим летом, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Дальнейшее использование территории стадиона "Нижний Новгород", который был построен к чемпионату мира по футболу, стало одной из тем отчета губернатора об итогах работы регионального правительства за 2018 год перед депутатами областного Законодательного собрания в четверг.
"Многие помнят о "Зимней сказке" - актуальном и ярком ледовом пространстве, которое мы создали там зимой. За время работы площадку посетили около 100 тысяч человек. Можно сказать, что она стала одним из самых удачных примеров использования наследия чемпионата мира по футболу. А уже 1 июня на том же месте состоится тестовое открытие первой очереди бесплатной спортивно-развлекательной площадки "Спорт Порт", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По словам главы региона, уже на первом этапе на территории стадиона появятся два мини-футбольных поля, 11 площадок для стритбола, теннисный корт, четыре площадки для бадминтона, покрытие для занятий йогой, площадка для просмотра кино под открытым небом, зона настольных игр, детская зона, скейтпарк, трасса для роликов, велодорожка и фудкорт.
Тестовое открытие площадки состоится 1 июня. На главной сцене пройдет спортивная зарядка для всех гостей, которую проведут олимпийская чемпионка Наталья Садова, призеры Олимпийских игр Валерия Сорокина и Анастасия Седова, а также боксер, чемпион Европы и мира Андрей Сироткин.
Около скейтпарка состоится мастер-класс от нижегородской роллер-школы для детей и взрослых.
Александр Харламов
Вчера, 18:07
Сын Валерия Харламова избран гендиректором нижегородского "Торпедо"
На одном из полей для мини-футбола пройдет гала-матч между профессиональными футболистами мини-футбольного клуба "Оргхим" и ребятами из футбольных школ Нижнего Новгорода. Одновременно на поле будут находиться пять игроков "Оргхима" и 15-18 ребят в возрасте 5-7 лет.
Также в день открытия на территории "Спорт Порт" пройдут показательные выступления скейтбордистов, театральные постановки на главной сцене, соревнования по мини-футболу, стритболу и флорболу, бесплатные EMS-тренировки и открытые секции по йоге и растяжке.
Первого июня на площадке откроется и сезон "Культурных пикников". В специальной зоне будет работать театральная школа, летняя библиотека, а также здесь можно будет поиграть в настольные игры.
"Сам стадион тоже становится местом проведения крупных спортивных и культурных событий. Так, уже летом здесь пройдут несколько концертов, мероприятие в рамках фестиваля "Горький fest". Одиннадцатого июня на стадионе состоится отборочный матч на Евро-2020 между сборными России и Кипра. С 10 по 11 октября впервые в Нижнем Новгороде здесь пройдет Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава", - рассказал Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
24 мая, 13:31
Никитин и Алекперов обсудили создание научно-образовательного центра
000000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьСпорт
Рекомендуем
Запрет на курение
В Подмосковье акция "День без табака" пройдет в 40 муниципалитетах
РИА
Новости
Четыре города Нижегородской области победили в конкурсе малых городов
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Нижегородские предприятия планируют увеличить доходы от экспорта
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в Верхневолжье к 2024 году доля региональных дорог вырастет до 34%
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в 2018 году индекс промпроизводства в Тверской области вырос на 13%
Архангельск
Многодетные семьи Поморья смогут выбрать земельный участок или компенсацию
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Объем выбросов вредных веществ в Челябинске за пять лет снизится на 38%
Город Вологда
Вологодских общественников пригласили участвовать в приемке соцобъектов
Укомплектованность врачами в Мурманской области составляет 58%
ВРИО Мурманской области Андрей Чибис во время пресс-конференции после официального представления членам областного правительства в Мурманской области
Чибис назвал ситуацию в ЖКХ Мурманской области критической
Квартира в новостройке
Тамбовский губернатор вручил ключи дольщикам завершенного долгостроя
На западе Камчатки готовятся к возведению культурно-спортивного комплекса
Руденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Руденя: в Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: дошкольным образованием в Верхневолжье охвачены 100% детей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
15:00В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю
14:58Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
14:58Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
14:58Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку
14:56Полиция получила 14 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду
Лента новостейМолния