На стадионе "Нижний Новгород" откроют спортивно-развлекательную площадку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Дополнительные возможности для спорта и отдыха будут открыты на территории стадиона "Нижний Новгород" этим летом, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Дальнейшее использование территории стадиона "Нижний Новгород", который был построен к чемпионату мира по футболу, стало одной из тем отчета губернатора об итогах работы регионального правительства за 2018 год перед депутатами областного Законодательного собрания в четверг.

"Многие помнят о "Зимней сказке" - актуальном и ярком ледовом пространстве, которое мы создали там зимой. За время работы площадку посетили около 100 тысяч человек. Можно сказать, что она стала одним из самых удачных примеров использования наследия чемпионата мира по футболу. А уже 1 июня на том же месте состоится тестовое открытие первой очереди бесплатной спортивно-развлекательной площадки "Спорт Порт", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По словам главы региона, уже на первом этапе на территории стадиона появятся два мини-футбольных поля, 11 площадок для стритбола, теннисный корт, четыре площадки для бадминтона, покрытие для занятий йогой, площадка для просмотра кино под открытым небом, зона настольных игр, детская зона, скейтпарк, трасса для роликов, велодорожка и фудкорт.

Тестовое открытие площадки состоится 1 июня. На главной сцене пройдет спортивная зарядка для всех гостей, которую проведут олимпийская чемпионка Наталья Садова, призеры Олимпийских игр Валерия Сорокина и Анастасия Седова, а также боксер, чемпион Европы и мира Андрей Сироткин.

Около скейтпарка состоится мастер-класс от нижегородской роллер-школы для детей и взрослых.

На одном из полей для мини-футбола пройдет гала-матч между профессиональными футболистами мини-футбольного клуба "Оргхим" и ребятами из футбольных школ Нижнего Новгорода. Одновременно на поле будут находиться пять игроков "Оргхима" и 15-18 ребят в возрасте 5-7 лет.

Также в день открытия на территории "Спорт Порт" пройдут показательные выступления скейтбордистов, театральные постановки на главной сцене, соревнования по мини-футболу, стритболу и флорболу, бесплатные EMS-тренировки и открытые секции по йоге и растяжке.

Первого июня на площадке откроется и сезон "Культурных пикников". В специальной зоне будет работать театральная школа, летняя библиотека, а также здесь можно будет поиграть в настольные игры.