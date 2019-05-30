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РИА Новости

Первый канал отказался возвращать Друзя в эфир, сообщают СМИ

Вчера, 18:39
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАлександр Друзь
Александр Друзь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя не вернут в эфир программы. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник.
Собеседник радиостанции отметил, что Друзь извинился не перед компанией "Игра-ТВ", а лишь перед Международной ассоциацией клубов (МАК) "Что? Где? Когда?".
"Из этого следует, что в эфир сейчас он не вернется", - сказал он.
Ранее МАК опубликовала отчет с заседания правления. В документе указано, что Друзь извинился за скандал с подкупом главреда программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера. МАК не стала смещать его с поста вице-президента. Бер позднее заявил, что не верит в искренность слов магистра.
Александр Друзь и Илья Бер
Вчера, 18:32
Оппонент Друзя счел его извинения неискренними
В феврале Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и обратился в МАК с просьбой рассмотреть вопрос о его дисквалификации в качестве игрока. По его словам, накануне съемок передачи магистр "Что? Где? Когда?" попросил предоставить ему список всех вопросов с ответами и пообещал, что "договорится" с напарником Сидневым.
В ответ Друзь заявил, что с таким предложением к нему обратился сам Бер, а сам он лишь проверял, насколько далеко тот готов зайти. Магистр сообщил, что Сиднев знал о договоренности с главредом "Кто хочет стать миллионером?" и они не собирались выигрывать нечестным путем. Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах на неопределенный срок.
Ургант высмеял обвиненного в подкупе Друзя
16 февраля, 08:44
Ургант высмеял Друзя после скандала с подкупом
561594125
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Международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?"Александр ДрузьПервый канал (телеканал)МоскваИлья Бер
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