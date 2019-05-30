Первый канал отказался возвращать Друзя в эфир, сообщают СМИ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя не вернут в эфир программы. Об этом Магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя не вернут в эфир программы. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник.

Собеседник радиостанции отметил, что Друзь извинился не перед компанией "Игра-ТВ", а лишь перед Международной ассоциацией клубов (МАК) "Что? Где? Когда?".

"Из этого следует, что в эфир сейчас он не вернется", - сказал он.

Ранее МАК опубликовала отчет с заседания правления. В документе указано, что Друзь извинился за скандал с подкупом главреда программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера. МАК не стала смещать его с поста вице-президента. Бер позднее заявил, что не верит в искренность слов магистра.

В феврале Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и обратился в МАК с просьбой рассмотреть вопрос о его дисквалификации в качестве игрока. По его словам, накануне съемок передачи магистр "Что? Где? Когда?" попросил предоставить ему список всех вопросов с ответами и пообещал, что "договорится" с напарником Сидневым.