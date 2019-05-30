Оппонент Друзя счел его извинения неискренними

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший главный редактор игры "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер, обвинивший магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в жульничестве, прокомментировал его извинения за скандал с подкупом.

Он заявил, что считает слова Друзя неискренними.

"Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал", - написал Бер в Facebook.

По его словам, ситуация с Друзем напоминает скандал с накруткой голосов на конкурсе "Голос.Дети", но в данном случае в расследовании нет необходимости.

"Подумайте сами, какое тут может быть разбирательство? Все, что произошло, известно. По фактам разночтений нет", - отметил он.

Ранее Международная ассоциация клубов (МАК) "Что? Где? Когда?" опубликовала отчет с заседания правления. В документе говорится, что Друзь принес извинения за скандал с попыткой подкупа главреда программы "Кто хочет стать миллионером?". МАК решила оставить его на посту вице-президента.

В феврале Бер обвинил Друзя в том, что он накануне съемок передачи попросил предоставить ему список всех вопросов с ответами. Главред "Кто хочет стать миллионером?" попросил МАК рассмотреть вопрос о дисквалификации игрока "Что? Где? Когда?".