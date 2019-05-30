Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T19:28Z
https://ria.ru/20190530/1555123218.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155091/58/1550915802_0:0:882:497_1036x0_80_0_0_e9b9ef2ca72201251f8dd977adc2bf18.jpg
РИА Новости

Оппонент Друзя счел его извинения неискренними

Вчера, 18:32
5362
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, RealcaterАлександр Друзь и Илья Бер
Александр Друзь и Илья Бер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Realcater
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший главный редактор игры "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер, обвинивший магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в жульничестве, прокомментировал его извинения за скандал с подкупом.
Он заявил, что считает слова Друзя неискренними.
"Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал", - написал Бер в Facebook.
По его словам, ситуация с Друзем напоминает скандал с накруткой голосов на конкурсе "Голос.Дети", но в данном случае в расследовании нет необходимости.
Ургант высмеял обвиненного в подкупе Друзя
16 февраля, 08:44
Ургант высмеял Друзя после скандала с подкупом
"Подумайте сами, какое тут может быть разбирательство? Все, что произошло, известно. По фактам разночтений нет", - отметил он.
Ранее Международная ассоциация клубов (МАК) "Что? Где? Когда?" опубликовала отчет с заседания правления. В документе говорится, что Друзь принес извинения за скандал с попыткой подкупа главреда программы "Кто хочет стать миллионером?". МАК решила оставить его на посту вице-президента.
В феврале Бер обвинил Друзя в том, что он накануне съемок передачи попросил предоставить ему список всех вопросов с ответами. Главред "Кто хочет стать миллионером?" попросил МАК рассмотреть вопрос о дисквалификации игрока "Что? Где? Когда?".
В ответ магистр заявил, что аферу ему предложил сам Бер, а он лишь хотел проверить, насколько далеко тот готов зайти. Друзь утверждает, что второй участник "Кто хочет стать миллионером?" Виктор Сиднев знал об этом и они не собирались выигрывать нечестным путем. Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах на неопределенный срок.
Александр Друзь
13 февраля, 10:14
Друзь ответил на обвинения в подкупе
1440128
Обсудить 6
Александр ДрузьМоскваИлья БерОбщество
Рекомендуем
Александр Друзь
Первый канал отказался возвращать Друзя в эфир, сообщают СМИ
РИА
Новости
Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой
Крещальня. Херсонес Таврический в Севастополе
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Золотые слитки
Украина распродает золотой запас
Ученые назвали продукты, которые сокращают жизнь
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Доггерленд - территория, занимавшая южную часть Северного моря и соединявшая Британию с материковой Европой
Ученые ищут следы поселений в затонувшем доисторическом мире
Временный канцлер Австрии Бригитта Бирляйн на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
Курц прокомментировал назначение Бирляйн канцлером Австрии
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Песков заявил, что электоральный рейтинг Путина растет
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Пассажиры в вагоне поезда Москва - Симферополь
Эксперт рассказал, от чего зависят цены в плацкарте
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Михаил Галустян
Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" ответил США на запрет использования российских ракет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
15:00В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю
14:58Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
14:58Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
14:58Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку
14:56Полиция получила 14 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду
Лента новостейМолния