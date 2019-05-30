Синод РПЦ назначил нового патриаршего экзарха в Западной Европе

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви назначил архиепископа Венского и Будапештского Антония (Севрюка) патриаршим экзархом в Западной Европе и временно управляющим приходами Московского патриархата в Италии вместо митрополита Корсунского Иоанна (Рощина), сообщил в четверг по итогам Синода глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"На заседании Синода было принято решение освободить митрополита Корсунского и Западно-Европейского Иоанна от управления Корсунской епархией и приходами Московского патриархата в Италии, а также от должности патриаршего экзарха в Западной Европе. И определено быть патриаршим экзархом в Западной Европе, преосвященным Корсунским и Западно-Европейским, временно управляющим приходами Московского патриархата в Италии, архиепископу Венскому и Будапештскому Антонию, освободив его от управления Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями с сохранением за ним должности руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям", - сказал Легойда.

Митрополиту Иоанну поручено управлять Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями с титулом Венский и Будапештский, добавил он.

В декабре прошлого года в РПЦ были образованы патриаршие экзархаты из ее приходов в Западной Европе и в Юго-Восточной Азии. Это было сделано, в том числе, в связи с осложнением отношений с Константинопольским патриархатом и его антиканонической деятельностью.

Легойда также сообщил о решении Синода о назначении специального архиерея для окормления молдавской паствы в Италии.

"Синод рассмотрел вопрос об окормлении молдавской паствы Русской православной церкви в Италии. Принимая во внимание возрастающее количество молдавских приходов и общин на территории Италии, а также необходимость особого попечения о многочисленной молдавоязычной пастве Московского патриархата на Апеннинах было поручено… архипастырское окормление преосвященному архиерею с титулом Богородский на правах викария патриаршего экзарха в Западной Европе", - сказал представитель РПЦ.