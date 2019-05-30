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РИА Новости

Суд арестовал имущество экс-главы Нацгвардии Украины Аллерова

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЮрий Аллеров
Юрий Аллеров
© РИА Новости / Стрингер
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Юрий Аллеров. Архивное фото
КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Соломенский суд Киева наложил арест на имущество экс-главы Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, подозреваемого в присвоении 3 миллионов долларов при строительстве жилья военным, сообщила в четверг пресс-секретарь суда Яна Квитченко.
Аллеров был задержан по подозрению в присвоении 81,6 миллиона гривен (3 миллиона долларов). Ранее агентство "Украинские новости" передало, что антикоррупционное бюро проводит обыски в зданиях Национальной гвардии и строительной корпорации "Укрбуд" по делу о строительстве жилья военным. Суд арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины на 2 месяца с залогом в почти 200 тысяч долларов. Позже адвокат Игорь Мороз сообщил, что за Аллерова был внесен залог.
"Решения об аресте имущества Аллерова были вынесены 21 и 22 мая... Суд удовлетворил ходатайства прокуроров", - приводит слова Квитченко агентство "Украинские новости". Однако пресс-секретарь не уточнила, какое имущество Аллерова арестовано, отметив, что это закрытая информация.
Ранее в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что дело расследуется с декабря 2017 года по материалам журналистских расследований программы Bihus.infо.
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Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили из России контрабандным путем или покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о каких-либо контрабандных поставках запчастей для военной техники из России на Украину, но считают, что это абсурд.
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