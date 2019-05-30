РПЦ: взаимодействие священников и больниц в регламентации уже не нуждается

Сотрудницы и подопечные крупнейшей церковной социальной службы России – православной службы "Милосердие" во время проведения Божественной литургии в Храме Христа Спасителя. 2 декабря 2018

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Все необходимые соглашения между медицинскими и религиозными учреждениями уже заключены, кроме того, существуют специализированные курсы, пособия и рекомендации для волонтеров и сестер милосердия, заявил РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности РПЦ Василий Рулинский, комментируя заявление комитета Госдумы РФ об отсутствии подобной регламентации.

Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья заявили РИА Новости, что необходимо регламентировать взаимодействие священников, сестер милосердия и волонтеров с московскими больницами, организовав курсы специальной подготовки по оказанию помощи и разработав соответствующие методические материалы. По мнению члена комитета Бориса Менделевича, необходимо четко прописать "порядок взаимодействия с пациентами, медперсоналом, правила организации культовых сооружений на территории медицинских организаций".

"Заключенное соглашение о сотрудничестве между синодальным отделом по благотворительности и департаментом здравоохранения Москвы и есть тот документ, который регулирует взаимодействие между представителями Церкви и московским здравоохранением. Также отдельные соглашения заключаются между храмами и больницами, и там прописан порядок взаимодействия", - заявил РИА Новости Рулинский.

Соглашение, согласно которому священники, сестры милосердия и волонтеры будут оказывать помощь пациентам московских больниц, подписали 25 мая глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун и председатель синодального отдела епископ Пантелеимон (Шатов). По словам Рулинского, уже есть и пособия, которые посвящены помощи людям в больницах. Например, это изданная в 2018 году книга епископа Пантелеимона "Больничный священник", в которой он дает конкретные рекомендации на основе своего более чем 20-летнего опыта служения больничным священником.

"Уже более 100 человек прошли курсы помощников больничных священников, которые организует созданная недавно святейшим патриархом комиссия по больничному служению при Епархиальном совете Москвы. В этом году курсы будут проходить снова. Большинство выпускников курсов – из ведущих вузов России, а среди преподавателей – опытные психологи, социальные работники, больничные священники", - сказал Рулинский.

Как отметили в синодальном отделе, практика больничного служения не является чем-то исключительно новым – на Западе вообще существует особый институт больничных капелланов. С 1948 году минздрав Великобритании рекомендовал включать капелланов в штат медицинских учреждений. Капелланами могут быть как практикующие, так и будущие священники.

По словам Рулинского, в России проводится специальная подготовка добровольцев и сестер милосердия. Так, в Москве есть Свято-Димитриевское училище сестер милосердия департамента здравоохранения Москвы, готовящее специалистов по "сестринскому делу" в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. В церковной больнице святителя Алексия работает лицензированный учебный центр. В нем готовят младших медицинских сестер по уходу за больными, организуются курсы повышения квалификации медицинских сестер.

По данным синодального отдела, в России действуют более 800 православных добровольческих объединений, более 300 сестричеств милосердия, создана Ассоциация сестричеств Русской православной церкви. Сестры милосердия православной службы "Милосердие" при поддержке синодального отдела по благотворительности организуют курсы повышения квалификации для региональных сестричеств и государственных медицинских учреждений.

"Опыт Церкви в организации ухода по многим параметрам является передовым в России", - отметил собеседник агентства. В пример он привел тот факт, что представители службы "Милосердие" совместно с фондом "Старость в радость" проводят обучение сотрудников домов-интернатов в российских регионах. Также, по просьбе Союза реабилитологов России, специалисты "Милосердия" и Свято-Димитриевского сестричества организуют профильные секции по уходу на международных медицинских конгрессах и конференциях.

"В этом году специалисты патронажной службы "Милосердие" при поддержке синодального отдела по благотворительности проводят цикл выездных практических семинаров в четырех федеральных округах по обучению основам ухода как церковных, так и светских специалистов на местах. Недавно они вернулись из Новосибирска, а чуть раньше были в Самарской области", - сообщил представитель РПЦ.