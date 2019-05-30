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РИА Новости

Канцлером Австрии впервые стала женщина

Вчера, 18:13
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© REUTERS / Lisi NiesnerБригитта Бирляйн и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
Бригитта Бирляйн и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
© REUTERS / Lisi Niesner
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером республики. В истории Австрии это первая женщина, занявшая пост канцлера, пусть и временно.
Бирляйн будет руководить переходным правительством до досрочных парламентских выборов в сентябре. Теперь ей предстоит сформировать кабинет министров, который после одобрения федерального президента будет приведен к присяге.
Временный канцлер Австрии Бирляйн
Вчера, 17:13
Биография Бригитте Бирляйн
Новый канцлер уже назвала имена двух человек, которые войдут в переходное правительство: должность вице-канцлера и министра юстиции займет университетский профессор Клеменс Яблонер, а главой МИД и министром по делам Европы станет посол Александер Шаленберг.
На посту председателя Конституционного суда Бирляйн сменит ее заместитель Кристоф Грабенвартер.
Бригитте Берляйн сейчас 69 лет. По образованию она юрист, работала в Венской государственной прокуратуре (отвечала за уголовные дела общего и политического характера, а также связанные с законодательством о средствах массовой информации), генеральной прокуратуре Вены, департаменте уголовного права Министерства юстиции. В 1990 стала первой женщиной — генеральным адвокатом в Генпрокуратуре при Верховном суде. С 2003 года была заместителем председателя Конституционного суда, а с февраля прошлого года — его главой.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Вчера, 12:40
Посол России прокомментировал политический кризис в Австрии

Отставка кабинета Курца

Накануне президент Австрии освободил от обязанностей правительство во главе с Себастьяном Курцем после того, как парламент вынес кабинету вотум недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
До назначения временного кабинета ушедшие в отставку министры продолжают исполнять обязанности, но Курц их примеру не последовал. Он пояснил, что, как канцлер Австрии, должен был бы представлять страну на неформальном саммите ЕС в Брюсселе, но, по его словам, парламент мог счесть это провокацией. Так что функции канцлера два дня выполнял вице-канцлер Хартвиг Легер и именно он и поехал в Брюссель.
Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене
28 мая, 17:15
Смена Курца. Канцлера Австрии освободили от властиЕго потому и сместили, что так и не смогли одолеть. Это – отставка на гребне успеха, в расцвете сил и рейтинга. Любой маркетолог скажет, что лучшей почвы для последующего роста акций и не придумаешь.
Курц прокомментировал назначение Бирляйн, назвав ее чрезвычайно компетентной, опытной и целостной личностью.
"В течение следующих месяцев она обеспечит стабильное управление в Австрии, и, конечно, мы окажем ей в этом максимальную поддержку", — написал бывший канцлер в твиттере.
При этом Курц надеется снова возглавить правительство по итогам досрочных выборов.
"Я, конечно, надеюсь, что получу шанс продолжить хорошую работу для страны в роли федерального канцлера. Я хотел бы продолжить наш путь", — сказал он в интервью газете Kronen Zeitung.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время совместной пресс-конференции в Брюсселе
28 мая, 12:31
Изменятся ли отношения Австрии и России со сменой канцлера? Мнение экспертаВременно исполняющим обязанности канцлера Австрии станет министр финансов Хартвиг Легер. В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предположил, какую позицию может занять новый канцлер по отношению к России.

Скандал вокруг Штрахе

Скандал, приведший к отставке правительства и политическому кризису в Австрии, разразился 18 мая, после того как немецкие издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung опубликовали фрагменты попавшей в их распоряжение видеозаписи.
На этом видео Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с женщиной, которую СМИ называли "россиянкой Аленой Макаровой" и "племянницей российского олигарха". По данным СМИ, встреча состоялась в 2017 году, а речь шла о возможности покупки Макаровой газеты Kronen Zeitung для влияния на выборы. Кроме того, Штрахе якобы обещал ей обеспечить доступ к государственным контрактам, а взамен хотел получить финансовую помощь для Австрийской партии свободы, которую он возглавлял.
Заседание парламента Австрии. 27 мая 2019
29 мая, 12:18
"Общаетесь с Россией ‒ вам сделают больно". Политик о кризисе в АвстрииЭкс-канцлер Австрии Себастьян Курц надеется вновь возглавить правительство по итогам досрочным выборов в сентябре. Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это возможно лишь на определенных условиях.
Штрахе признался, что действительно встречался с женщиной, но всего один раз. По его словам, "это была ошибка", а публикации СМИ он назвал "намеренным политическим убийством".
В тот же день он объявил об отставке с поста вице-канцлера, а Курц отказался работать в коалиции с Партией свободы и объявил досрочные парламентские выборы.
При этом немецкие СМИ признали, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для Штрахе. Позже стало известно, что роль "племянницы российского олигарха" сыграла студентка из Боснии, свободно владеющая русским языком.
Для этой роли ей пришлось пройти кастинг, где девушек выбирали исходя из вкусов Штрахе. За сутки студентка получала семь тысяч евро.
Встреча со Штрахе проходила на специально подготовленной вилле на Ибице. Общая стоимость операции для организаторов оценивается в 400 тысяч евро. При этом они предлагали купить видеозапись встречи австрийским политикам и бизнесменам, но те отказались. В результате запись за 600 тысяч евро купила некая немецкая фирма, которая и передала ее в СМИ.
По данным Kronen Zeitung, австрийские спецслужбы знали о скандальной видеозаписи, но не смогли завладеть ей до публикации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
29 мая, 12:17
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
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Бригитте БирляйнСкандал с экс-вице-канцлером АвстрииХайнц-Кристиан ШтрахеСебастьян КурцАвстрияВ мире
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