Канцлером Австрии впервые стала женщина

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером республики. В истории Австрии это первая женщина, занявшая пост канцлера, пусть и временно.

Бирляйн будет руководить переходным правительством до досрочных парламентских выборов в сентябре. Теперь ей предстоит сформировать кабинет министров, который после одобрения федерального президента будет приведен к присяге.

Новый канцлер уже назвала имена двух человек, которые войдут в переходное правительство: должность вице-канцлера и министра юстиции займет университетский профессор Клеменс Яблонер, а главой МИД и министром по делам Европы станет посол Александер Шаленберг.

На посту председателя Конституционного суда Бирляйн сменит ее заместитель Кристоф Грабенвартер.

Бригитте Берляйн сейчас 69 лет. По образованию она юрист, работала в Венской государственной прокуратуре (отвечала за уголовные дела общего и политического характера, а также связанные с законодательством о средствах массовой информации), генеральной прокуратуре Вены, департаменте уголовного права Министерства юстиции. В 1990 стала первой женщиной — генеральным адвокатом в Генпрокуратуре при Верховном суде. С 2003 года была заместителем председателя Конституционного суда, а с февраля прошлого года — его главой.

Отставка кабинета Курца

Накануне президент Австрии освободил от обязанностей правительство во главе с Себастьяном Курцем после того, как парламент вынес кабинету вотум недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

До назначения временного кабинета ушедшие в отставку министры продолжают исполнять обязанности, но Курц их примеру не последовал. Он пояснил, что, как канцлер Австрии, должен был бы представлять страну на неформальном саммите ЕС в Брюсселе, но, по его словам, парламент мог счесть это провокацией. Так что функции канцлера два дня выполнял вице-канцлер Хартвиг Легер и именно он и поехал в Брюссель.

Курц прокомментировал назначение Бирляйн, назвав ее чрезвычайно компетентной, опытной и целостной личностью.

"В течение следующих месяцев она обеспечит стабильное управление в Австрии, и, конечно, мы окажем ей в этом максимальную поддержку", — написал бывший канцлер в твиттере

При этом Курц надеется снова возглавить правительство по итогам досрочных выборов.

"Я, конечно, надеюсь, что получу шанс продолжить хорошую работу для страны в роли федерального канцлера. Я хотел бы продолжить наш путь", — сказал он в интервью газете Kronen Zeitung

Скандал вокруг Штрахе

Скандал, приведший к отставке правительства и политическому кризису в Австрии, разразился 18 мая, после того как немецкие издания Spiegel Sueddeutsche Zeitung опубликовали фрагменты попавшей в их распоряжение видеозаписи.

На этом видео Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с женщиной, которую СМИ называли "россиянкой Аленой Макаровой" и "племянницей российского олигарха". По данным СМИ, встреча состоялась в 2017 году, а речь шла о возможности покупки Макаровой газеты Kronen Zeitung для влияния на выборы. Кроме того, Штрахе якобы обещал ей обеспечить доступ к государственным контрактам, а взамен хотел получить финансовую помощь для Австрийской партии свободы, которую он возглавлял.

Штрахе признался, что действительно встречался с женщиной, но всего один раз. По его словам, "это была ошибка", а публикации СМИ он назвал "намеренным политическим убийством".

В тот же день он объявил об отставке с поста вице-канцлера, а Курц отказался работать в коалиции с Партией свободы и объявил досрочные парламентские выборы.

При этом немецкие СМИ признали, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для Штрахе. Позже стало известно, что роль "племянницы российского олигарха" сыграла студентка из Боснии, свободно владеющая русским языком.

Для этой роли ей пришлось пройти кастинг, где девушек выбирали исходя из вкусов Штрахе. За сутки студентка получала семь тысяч евро.

Встреча со Штрахе проходила на специально подготовленной вилле на Ибице. Общая стоимость операции для организаторов оценивается в 400 тысяч евро. При этом они предлагали купить видеозапись встречи австрийским политикам и бизнесменам, но те отказались. В результате запись за 600 тысяч евро купила некая немецкая фирма, которая и передала ее в СМИ.