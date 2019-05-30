Ростовчанке, чья дочь умерла облившись чаем, ограничили свободу на 1,5 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая – РИА Новости. Суд в Ростовской области назначил полтора года ограничения свободы местной жительнице, чья маленькая дочь умерла от ожогов, опрокинув на себя кружку с горячим чаем, сообщает СУСК России по региону.
По данным ведомства, в ноябре 2018 года жительница Советского района "не уделила должного внимания безопасности своей малолетней дочери", в результате чего девочка опрокинула на себя кружку с горячим чаем, который стоял на столе.
Ребенок получил термические ожоги 45 процентов тела, однако женщина не обратилась за медицинской помощью, а пять дней занималась самолечением. В результате девочка умерла. Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев и запрета покидать место жительства после 20 часов", - говорится в информации.
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