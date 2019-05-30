Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T18:04Z
https://ria.ru/20190530/1555120567.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Ростовчанке, чья дочь умерла облившись чаем, ограничили свободу на 1,5 года

Вчера, 18:04
1407
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая – РИА Новости. Суд в Ростовской области назначил полтора года ограничения свободы местной жительнице, чья маленькая дочь умерла от ожогов, опрокинув на себя кружку с горячим чаем, сообщает СУСК России по региону.
По данным ведомства, в ноябре 2018 года жительница Советского района "не уделила должного внимания безопасности своей малолетней дочери", в результате чего девочка опрокинула на себя кружку с горячим чаем, который стоял на столе.
Ребенок получил термические ожоги 45 процентов тела, однако женщина не обратилась за медицинской помощью, а пять дней занималась самолечением. В результате девочка умерла. Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев и запрета покидать место жительства после 20 часов", - говорится в информации.
Коридор в больнице
23 января, 08:02
На Сахалине месячный младенец умер после медицинской процедуры
1001151
Обсудить 1
Ростов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Брошенного в московском ТЦ мальчика вернули матери
РИА
Новости
СК проверит данные СМИ о травме печени у ребенка в московском детсаду
Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Ученые назвали продукты, которые сокращают жизнь
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником Dragon с мыса Канаверал, США
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Агрессивное поведение США в мире выходит за все пределы, заявила Захарова
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
Легойда: посредничество Кипрского архиепископа говорит о бессилии Фанара
Юрий Аллеров
Суд арестовал имущество экс-главы Нацгвардии Украины Аллерова
Главный военный медик Дмитрий Тришкин на сборах руководителей военно-лечебных организаций Минобороны России в Самаре. 30 мая 2019
Военным госпиталям Минобороны расширили полномочия
В Италии мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке
В Нижнем Тагиле в канализационном колодце нашли тела двух рабочих
Больное сердце
Назван опасный для сердца напиток
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
15:00В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю
14:58Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
14:58Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
14:58Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку
14:56Полиция получила 14 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду
Лента новостейМолния