Военным госпиталям Минобороны расширили полномочия

САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Главный военный медик Дмитрий Тришкин в четверг представил в Самаре новое руководство по организации работы военных госпиталей, которое расширяет их полномочия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин во время сборов в Самаре на практике ознакомил руководителей военно-лечебных организаций Минобороны России с новым руководством по организации работы военного госпиталя в мирное время. Документ, утвержденный в апреле 2019 года, расширяет полномочия военных госпиталей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, руководство регламентирует медицинскую и другие виды деятельности военно-лечебных организаций, в том числе использование информационно-телекоммуникационных (телемедицинских) технологий. Также документ определяет особенности оказания медицинской помощи вне госпиталя и в условиях массового поступления пострадавших. Новое руководство имеет свою электронную библиотеку, где хранятся более 500 нормативных и иных правовых актов РФ в сфере охраны здоровья, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а также ведомственных документов министерства здравоохранения РФ и министерства обороны РФ.

В четверг были проведены практические занятия по внедрению положений руководства в повседневную деятельность при оказании медицинской помощи пациентам в стационарных условиях, а также показана организация авиамедицинской эвакуации и оказания неотложной помощи в приемном отделении, говорится в релизе.