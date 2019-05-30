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РИА Новости

Военным госпиталям Минобороны расширили полномочия

Вчера, 18:04
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© Фото : пресс-служба ЦВО Минобороны России Главный военный медик Дмитрий Тришкин на сборах руководителей военно-лечебных организаций Минобороны России в Самаре. 30 мая 2019
Главный военный медик Дмитрий Тришкин на сборах руководителей военно-лечебных организаций Минобороны России в Самаре. 30 мая 2019
© Фото : пресс-служба ЦВО Минобороны России
САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Главный военный медик Дмитрий Тришкин в четверг представил в Самаре новое руководство по организации работы военных госпиталей, которое расширяет их полномочия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин во время сборов в Самаре на практике ознакомил руководителей военно-лечебных организаций Минобороны России с новым руководством по организации работы военного госпиталя в мирное время. Документ, утвержденный в апреле 2019 года, расширяет полномочия военных госпиталей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, руководство регламентирует медицинскую и другие виды деятельности военно-лечебных организаций, в том числе использование информационно-телекоммуникационных (телемедицинских) технологий. Также документ определяет особенности оказания медицинской помощи вне госпиталя и в условиях массового поступления пострадавших. Новое руководство имеет свою электронную библиотеку, где хранятся более 500 нормативных и иных правовых актов РФ в сфере охраны здоровья, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а также ведомственных документов министерства здравоохранения РФ и министерства обороны РФ.
В четверг были проведены практические занятия по внедрению положений руководства в повседневную деятельность при оказании медицинской помощи пациентам в стационарных условиях, а также показана организация авиамедицинской эвакуации и оказания неотложной помощи в приемном отделении, говорится в релизе.
Сборы руководителей военно-лечебных организаций Минобороны России впервые проходят в Самаре. По своим масштабам они являются самыми крупными за последние 15 лет.
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