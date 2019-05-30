В Италии мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке

Как говорится в сообщении полицейского управления, иностранец явился в джелатерию на севере Рима и, воспользовавшись тем, что ее работница отвлеклась на изготовление мороженого, добрался до кассы и стал нажимать на кнопки, пытаясь ее открыть. В ответ на крики продавщицы он достал "чупа-чупс", направил его на женщину и стал ей угрожать.