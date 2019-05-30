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РИА Новости

В Италии мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке

Вчера, 17:59
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РИМ, 30 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Сотрудники римской полиции арестовали 32-летнего мужчину, пытавшегося совершить ограбление кафе-мороженого при помощи леденца на палочке.
Как говорится в сообщении полицейского управления, иностранец явился в джелатерию на севере Рима и, воспользовавшись тем, что ее работница отвлеклась на изготовление мороженого, добрался до кассы и стал нажимать на кнопки, пытаясь ее открыть. В ответ на крики продавщицы он достал "чупа-чупс", направил его на женщину и стал ей угрожать.
"Удивленная странным запугиванием, женщина на секунду впала в замешательство, но вскоре после этого заметила, что на конце палочки знаменитого леденца была большая игла", - говорится в сообщении.
Грабитель понял, что он заблокировал кассу неправильным нажатием кнопок. Осознав, что преступление не удалось, злоумышленник пустился в бегство.
Сотрудница кафе сразу вызвала полицейских. Прибыв на место, они увидели бегущего мужчину, которого женщина опознала как грабителя. Налетчика, имевшего проблемы с законом и ранее, отправили под арест.
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