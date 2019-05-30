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РИА Новости

В Фундаментальную библиотеку МГУ попала молния

Вчера, 17:45
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФундаментальная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова.
Фундаментальная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В здание фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, которое находится на юге Москвы, ударила молния, передает корреспондент РИА Новости.
Сильный дождь, местами с грозой, обрушился на Москву в четверг днем.
В четверг именно в фундаментальной библиотеке МГУ проходит заседание Российского союза ректоров.
В здание со стеклянной крышей ударила молния - была яркая вспышка, затем последовал сильный грохот. Никто из гостей мероприятия не пострадал, заседание продолжило свою работу в штатном режиме.
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