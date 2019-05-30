Четыре города Нижегородской области победили в конкурсе малых городов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Четыре города Нижегородской области стали победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения-2019", сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин в четверг в ходе отчета о деятельности регионального правительства перед депутатами областного законодательного собрания.

Всероссийский конкурс посвящен выбору наиболее интересных проектов развития общественных пространств в малых городах с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторических поселениях.

"В этом году от Нижегородской области победителями стали четыре города. Это Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень. Каждый из них в 2020 году получит федеральные средства на реализацию своих проектов. Сумма гранта на благоустройство составила 249 миллионов рублей. Это четвертый результат по России. Конкуренция была большая, по сравнению с прошлым годом уровень проработки проектов сильно вырос. Но мы отлично подготовились, поэтому получили прекрасный результат", - прокомментировал итоги конкурса Никитин.

Всего в этом году на конкурс поступило 330 заявок из 77 регионов России. Победителями в пяти номинациях стали 80 проектов из 46 регионов. Среди них распределили 4,98 миллиарда рублей. Величина гранта на один проект составляет, в зависимости от количества жителей, от 40 до 85 миллионов рублей.

В номинации "Исторические поселения" от Нижегородской области победил Дзержинск – самое молодое историческое поселение в России. Дзержинцы предложили благоустроить входную группу городского парка, которая является объектом культурного наследия. На эти цели из федерального бюджета будет выделено до 50 миллионов рублей.

Богородск, представивший на конкурс проект благоустройства Кабацкого озера, вошел в число победителей в номинации "Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек". Сумма, на которую может рассчитывать каждый из победителей в этой номинации – до 80 миллионов рублей.

В номинации "Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек" победителями стали Урень и Навашино с проектами благоустройства парка "40 лет Победы" и сквера Корабелов. Каждый из тех, кому удалось защитить свои проекты в этой номинации, получит на их реализацию до 55 миллионов рублей.