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РИА Новости
Нижегородская область

Четыре города Нижегородской области победили в конкурсе малых городов

Вчера, 17:43
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Четыре города Нижегородской области стали победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения-2019", сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин в четверг в ходе отчета о деятельности регионального правительства перед депутатами областного законодательного собрания.
Всероссийский конкурс посвящен выбору наиболее интересных проектов развития общественных пространств в малых городах с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторических поселениях.
"В этом году от Нижегородской области победителями стали четыре города. Это Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень. Каждый из них в 2020 году получит федеральные средства на реализацию своих проектов. Сумма гранта на благоустройство составила 249 миллионов рублей. Это четвертый результат по России. Конкуренция была большая, по сравнению с прошлым годом уровень проработки проектов сильно вырос. Но мы отлично подготовились, поэтому получили прекрасный результат", - прокомментировал итоги конкурса Никитин.
Всего в этом году на конкурс поступило 330 заявок из 77 регионов России. Победителями в пяти номинациях стали 80 проектов из 46 регионов. Среди них распределили 4,98 миллиарда рублей. Величина гранта на один проект составляет, в зависимости от количества жителей, от 40 до 85 миллионов рублей.
В номинации "Исторические поселения" от Нижегородской области победил Дзержинск – самое молодое историческое поселение в России. Дзержинцы предложили благоустроить входную группу городского парка, которая является объектом культурного наследия. На эти цели из федерального бюджета будет выделено до 50 миллионов рублей.
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Богородск, представивший на конкурс проект благоустройства Кабацкого озера, вошел в число победителей в номинации "Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек". Сумма, на которую может рассчитывать каждый из победителей в этой номинации – до 80 миллионов рублей.
В номинации "Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек" победителями стали Урень и Навашино с проектами благоустройства парка "40 лет Победы" и сквера Корабелов. Каждый из тех, кому удалось защитить свои проекты в этой номинации, получит на их реализацию до 55 миллионов рублей.
Всего в федеральном конкурсе "Малые города и исторические поселения-2019" участвовали 13 нижегородских проектов в пяти номинациях – максимальное количество, которое по условиям конкурса могло быть от Нижегородской области. В 2018 году на конкурс поступило 455 заявок из 82 российских регионов. Всего было названо 80 победителей в пяти номинациях, в том числе – четыре города Нижегородской области: Арзамас, Саров, Выкса и Семенов. Реализация этих проектов уже началась в этом году.
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Нижегородская областьГлеб Никитин
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