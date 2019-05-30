Ученые назвали продукты, которые сокращают жизнь

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пища с высокой степенью обработки способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и повышает риск преждевременной смерти. К такому выводу пришла группа ученых из Испании, Бразилии и США, сообщает портал Пища с высокой степенью обработки способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и повышает риск преждевременной смерти. К такому выводу пришла группа ученых из Испании, Бразилии и США, сообщает портал MedicalXpress

К ультраобработанной пище относятся хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, газированные напитки, кукурузные хлопья, восстановленные мясные и рыбные продукты. Все они проходят несколько этапов промышленной обработки. В них содержится много сахара, жира и соли, искусственных красителей и ароматизаторов, однако мало витаминов и клетчатки. При этом, как отмечают ученые, такие продукты составляют 20-60 процентов ежедневного рациона жителей разных стран.

Научная группа проанализировала связь между употреблением ультраобработанной пищи и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также преждевременной смерти.

В первом исследовании приняли участие почти 105,16 тысячи добровольцев, средний возраст которых составил 43 года. Специалисты собрали данные об их питании с помощью диетических опросников. Затем в течение десяти лет ученые отслеживали состояние здоровья пациентов. Выяснилось, что увеличение доли потребления продуктов с высокой степенью обработки способствует повышению риска различных болезней сердца и сосудов на 11-13 процентов. В свою очередь, включение в рацион здоровой пищи с минимальной степенью обработки снижало возможность развития патологий.

Во втором эксперименте приняли участие почти 20 тысяч пациентов. Исследователи проанализировали, как питание влияет на риск ранней смерти. Согласно их выводам, употребление более четырех порций ультраобработанной пищи в день на 62 процента увеличивает риск летального исхода по различным причинам, связанным со слабым здоровьем. Каждая дополнительная порция таких продуктов повышает этот риск на 18 процентов.