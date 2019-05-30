Посол: Россия ждет от нового канцлера Австрии дальнейшего углубления связей

© Фото предоставлено Посольством России в Австрии Посол России в Австрии Дмитрий Любинский

ВЕНА, 30 мая – РИА Новости. Россия ожидает от переходного правительства Австрии преемственности в работе по углублению двусторонних отношений, заявил в четверг РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в четверг назначил Бригитте Бирляйн на должность временного канцлера республики, она будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов в сентябре.

"Могу подтвердить наше ожидание преемственности в работе по углублению двусторонних отношений и реализации программ, согласованных на недавней встрече на высшем уровне в Сочи", - заявил посол.