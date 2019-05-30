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РИА Новости

Посол: Россия ждет от нового канцлера Австрии дальнейшего углубления связей

Вчера, 17:35
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© Фото предоставлено Посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото предоставлено Посольством России в Австрии
ВЕНА, 30 мая – РИА Новости. Россия ожидает от переходного правительства Австрии преемственности в работе по углублению двусторонних отношений, заявил в четверг РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в четверг назначил Бригитте Бирляйн на должность временного канцлера республики, она будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов в сентябре.
"Могу подтвердить наше ожидание преемственности в работе по углублению двусторонних отношений и реализации программ, согласованных на недавней встрече на высшем уровне в Сочи", - заявил посол.
Во вторник президент Австрии освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Временный канцлер Австрии Бригитта Бирляйн на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
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