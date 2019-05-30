Трамп признался в симпатиях к сторонникам Brexit Джонсону и Фараджу

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что симпатизирует британским политикам Борису Джонсону и Найджелу Фараджу - ведущим сторонникам выхода страны из ЕС.
Журналисты спросили Трампа, будет ли он встречаться с Джонсоном или Фараджем во время визита в Великобританию 3-5 июня.
"Они мне нравятся. Они мои друзья, но я не думал о том, чтобы их поддерживать", - ответил Трамп, не уточнив, будет ли он проводить встречи.
Джонсон - бывший министр иностранных дел и ведущий кандидат на пост премьер-министра после предстоящего ухода Терезы Мэй. Партия Brexit бывшего главы Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджела Фараджа лидирует на выборах в Европарламент.
23 мая, 16:38Трамп сравнил Тиллерсона с камнем