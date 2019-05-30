Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T17:34Z
https://ria.ru/20190530/1555119045.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155494/02/1554940214_0:0:3066:1725_1036x0_80_0_0_ba1e2363a41beda1f37febac707ab681.jpg
РИА Новости

Трамп признался в симпатиях к сторонникам Brexit Джонсону и Фараджу

Вчера, 17:34
413
© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что симпатизирует британским политикам Борису Джонсону и Найджелу Фараджу - ведущим сторонникам выхода страны из ЕС.
Журналисты спросили Трампа, будет ли он встречаться с Джонсоном или Фараджем во время визита в Великобританию 3-5 июня.
"Они мне нравятся. Они мои друзья, но я не думал о том, чтобы их поддерживать", - ответил Трамп, не уточнив, будет ли он проводить встречи.
Джонсон - бывший министр иностранных дел и ведущий кандидат на пост премьер-министра после предстоящего ухода Терезы Мэй. Партия Brexit бывшего главы Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджела Фараджа лидирует на выборах в Европарламент.
Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон
23 мая, 16:38
Трамп сравнил Тиллерсона с камнем
160010
Обсудить 1
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
"Хезболлах" столкнулось с финансовыми проблемами, считают США
РИА
Новости
Временный канцлер Австрии Бригитта Бирляйн на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
Курц прокомментировал назначение Бирляйн канцлером Австрии
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Агрессивное поведение США в мире выходит за все пределы, заявила Захарова
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию на Украине
Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой
Спецпредставитель США прокомментировал ситуацию с нападением на танкеры
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
США готовы ввести санкции против европейского механизма расчетов с Ираном
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником Dragon с мыса Канаверал, США
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
В Италии мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке
Юрий Аллеров
Суд арестовал имущество экс-главы Нацгвардии Украины Аллерова
Павильон компании Huawei
Huawei выслала на родину американских партнеров, сообщили СМИ
Раненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград
Президент Сербии встретился с российским послом после обострения в Косово
Президент Украины Владимир Зеленский
Замглавы администрации Зеленского не исключил его разговора с Путиным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
15:00В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю
14:58Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
14:58Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
14:58Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку
14:56Полиция получила 14 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду
Лента новостейМолния