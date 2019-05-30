Трамп признался в симпатиях к сторонникам Brexit Джонсону и Фараджу

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что симпатизирует британским политикам Борису Джонсону и Найджелу Фараджу - ведущим сторонникам выхода страны из ЕС.

Журналисты спросили Трампа, будет ли он встречаться с Джонсоном или Фараджем во время визита в Великобританию 3-5 июня.

"Они мне нравятся. Они мои друзья, но я не думал о том, чтобы их поддерживать", - ответил Трамп, не уточнив, будет ли он проводить встречи.