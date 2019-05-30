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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Оркестр Сухопутных войск Сил самообороны Японии выступит в Москве

Вчера, 17:25
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© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Оркестр Сухопутных войск Сил самообороны Японии выступит на "Спасской башне" в Москве
Оркестр Сухопутных войск Сил самообороны Японии выступит на Спасской башне в Москве
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Центральный оркестр Сухопутных войск (ЦО СВ) Сил самообороны Японии (ССЯ) выступит на международном фестивале "Спасская башня-2019", который пройдёт в Москве с 23 августа по 1 сентября.
Руководство оркестра заверило в этом министра обороны России Сергея Шойгу, который находится в Японии с рабочим визитом. В четверг министр обороны посетил столичный гарнизон "Асака", где дислоцируется и ЦО СВ.
Шойгу прибыл в Токио накануне с рабочим визитом. В четверг он примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2", а также проведёт двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая.
ЦО СВ - главный военный оркестр Японии, создан в 1951 году. Находится в непосредственном подчинении командующего СВ. Оркестр участвует во всех ритуальных мероприятиях, проводимых с участием высшего военно-политического руководства страны: это визиты в Японию государственных и почётных гостей, официальных лиц, торжества по случаю национальных праздников, другие торжественные и памятные церемонии государственного уровня. Оркестр прославился главным образом благодаря мастерству исполнителей на духовых инструментах. Численность личного состава коллектива - свыше 100 человек, из них более 70 - музыканты.
1 июня в Перовском парке состоится выступление участников фестиваля Спасская башня
29 мая, 19:31
В Перовском парке 1 июня состоится выступление участников "Спасской башни"
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля
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Фестиваль "Спасская башня"Токио
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