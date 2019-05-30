В Киеве началось заседание по делу Вышинского

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Очередное заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского началось в Подольском суде Киева, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Андрей Доманский.
"Заседание началось, продолжаем зачитывать обвинительный акт", - сказал Доманский. Ранее сообщалось, что осталось зачитать еще 17 страниц из 79.
Как уточнил адвокат, Вышинский также присутствует на заседании.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля.
29 мая, 09:34Незаконное задержание
Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины 27 мая отклонила кассационную жалобу защиты Вышинского в отношении его незаконного задержания. Адвокаты журналиста требовали отправить этот вопрос на новое рассмотрение Херсонского апелляционного суда.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
14 мая, 09:30Письмо Кирилла Вышинского коллегам-журналистам