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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В Киеве началось заседание по делу Вышинского

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 30 мая 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 30 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 30 мая 2019
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Очередное заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского началось в Подольском суде Киева, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Андрей Доманский.
"Заседание началось, продолжаем зачитывать обвинительный акт", - сказал Доманский. Ранее сообщалось, что осталось зачитать еще 17 страниц из 79.
Как уточнил адвокат, Вышинский также присутствует на заседании.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины 27 мая отклонила кассационную жалобу защиты Вышинского в отношении его незаконного задержания. Адвокаты журналиста требовали отправить этот вопрос на новое рассмотрение Херсонского апелляционного суда.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 25 апреля 2019
14 мая, 09:30
Письмо Кирилла Вышинского коллегам-журналистам
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийУкраинаВ мире
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