РФПИ хочет войти в консорциум для развития искусственного интеллекта

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) хотел бы войти в консорциум совместно со Сбербанком и "Газпром нефтью" для развития и продвижения технологии искусственного интеллекта в России, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы бы просили Вас, Владимир Владимирович, поддержать включение (РФПИ в качестве компании-партнера) в консорциум со Сбербанком и "Газпром нефтью". Мы признаем, что Сбербанк был одним из первых, кто стал фокусироваться на искусственном интеллекте. И РФПИ, и "Газпром нефть", у которых есть очень хорошие наработки в этой сфере, могут (совместно со Сбербанком) активно развивать и продвигать (технологии ИИ в России)", - сказал Дмитриев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта.

Он отметил, что технологии искусственного интеллекта способны повысить эффективность многих отраслей на 30-40%. Кроме того, во многих отраслях, они являются ключевым драйвером. "Многие консультанты считают, что за счет ИИ мировой ВВП будет расти на 1,2% выше в год, и суммарный эффект от внедрения составит 13 триллионов долларов", - рассказал Дмитриев, отметив, что у России хорошие стартовые позиции в этой сфере.

По его словам, России необходимо двигаться по китайской модели управления данными, когда государство предоставляет больший доступ и контролирует данные. "Также, безусловно, важно доведение наших российских компаний до уровня мировых лидеров. Потому что если компании работают только на рынок России, у них недостаточно преимуществ, чтобы соревноваться в мировых пространствах, и мы хотим выводить наши компании на мировые рынки", - уверен глава РФПИ.

Он добавил, что каждая из крупных госкомпаний должна иметь собственную стратегию по внедрению ИИ.