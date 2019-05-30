Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T17:23Z
https://ria.ru/20190530/1555118626.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152837/84/1528378413_0:99:3196:1897_1036x0_80_0_0_c9618fad8135a367740b2151ca75af2d.jpg
РИА Новости

РФПИ хочет войти в консорциум для развития искусственного интеллекта

Вчера, 17:23
357
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) хотел бы войти в консорциум совместно со Сбербанком и "Газпром нефтью" для развития и продвижения технологии искусственного интеллекта в России, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Мы бы просили Вас, Владимир Владимирович, поддержать включение (РФПИ в качестве компании-партнера) в консорциум со Сбербанком и "Газпром нефтью". Мы признаем, что Сбербанк был одним из первых, кто стал фокусироваться на искусственном интеллекте. И РФПИ, и "Газпром нефть", у которых есть очень хорошие наработки в этой сфере, могут (совместно со Сбербанком) активно развивать и продвигать (технологии ИИ в России)", - сказал Дмитриев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
Вчера, 16:20
Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
Он отметил, что технологии искусственного интеллекта способны повысить эффективность многих отраслей на 30-40%. Кроме того, во многих отраслях, они являются ключевым драйвером. "Многие консультанты считают, что за счет ИИ мировой ВВП будет расти на 1,2% выше в год, и суммарный эффект от внедрения составит 13 триллионов долларов", - рассказал Дмитриев, отметив, что у России хорошие стартовые позиции в этой сфере.
По его словам, России необходимо двигаться по китайской модели управления данными, когда государство предоставляет больший доступ и контролирует данные. "Также, безусловно, важно доведение наших российских компаний до уровня мировых лидеров. Потому что если компании работают только на рынок России, у них недостаточно преимуществ, чтобы соревноваться в мировых пространствах, и мы хотим выводить наши компании на мировые рынки", - уверен глава РФПИ.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:44
Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
Он добавил, что каждая из крупных госкомпаний должна иметь собственную стратегию по внедрению ИИ.
Дмитриев сообщил, что фонд одобрил инвестиции в шесть компаний в сфере искусственного интеллекта. "Также вместе с ОАЭ мы запускаем компанию Scanex на ближневосточные рынки, и наши партнеры выделили нам 2 миллиарда долларов для совместной инвестиции в проекты. Безусловно, в часть проектов мы можем заходить без иностранных партнеров, но там, где имеет смысл строить консорциумы, у нас есть доступ к этому капиталу", - заявил он, отметив, что полезным является построение консорциумов с Китаем, с Ближним Востоком.
310004
Обсудить 0
Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСбербанк РоссииВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Заседание коллегии Минэкономразвития РФ
РФПИ планирует вместе с МГУ создать центр искусственного интеллекта
РИА
Новости
Карликовая планета в представлении художника
Крупнейшая "безымянная" планета Солнечной системы получила имя
Суд отклонил последний иск "Открытия" о возврате премий топ-менеджерами
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Украина упразднит звание "прапорщик" в ВСУ
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Белоусов назвал цель развития в России технологии искусственного интеллекта
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол: Россия ждет от нового канцлера Австрии дальнейшего углубления связей
Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой
Временный канцлер Австрии Бригитта Бирляйн на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
Курц прокомментировал назначение Бирляйн канцлером Австрии
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
Ракета "Союз-5" будет дешевле американских аналогов, заявил Рогозин
Павильон компании Huawei
Huawei выслала на родину американских партнеров, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
В Совфеде разработают предложения по защите суверенитета
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 30 мая 2019
В Киеве началось заседание по делу Вышинского
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Агрессивное поведение США в мире выходит за все пределы, заявила Захарова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
15:00В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю
14:58Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
14:58Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
14:58Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку
14:56Полиция получила 14 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду
Лента новостейМолния