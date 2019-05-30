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РИА Новости

СМИ: подозреваемый в подготовке взрыва в Лионе признал принадлежность к ИГ*

Вчера, 17:23
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© REUTERS / Emmanuel FoudrotВзрыв в Лионе, Франция. 24 мая 2019
Взрыв в Лионе, Франция. 24 мая 2019
© REUTERS / Emmanuel Foudrot
ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Подозреваемый в подготовке взрыва в Лионе признал, что он действовал от имени "Исламского государства"* (ИГ*, террористическая организация, запрещённая в РФ), сообщает телеканал BFMTV.
Вечером 24 мая в центре Лиона произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Полиция разыскивала мужчину, который, согласно видеозаписям, подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался. Утром в понедельник 24-летний подозреваемый был задержан в Лионе. Как выяснилось, молодой человек, выходец из Алжира, прибыл во Францию в 2018 году. Он не имел визы и проживал на нелегальном положении, зарабатывая на жизнь уроками информатики в интернете.
После трёх дней допроса подозреваемый признал, что при изготовлении самодельной бомбы он действовал от имени "Исламского государства"*, которому он верен, сообщил телеканал.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Спасатели на месте взрыва в Лионе, Франция. 24 мая 2019
24 мая, 20:15
Опубликовано видео с места взрыва в Лионе
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ФранцияЛионВ мире
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