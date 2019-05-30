Спецпредставитель США прокомментировал ситуацию с нападением на танкеры

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон накануне заявил, что "почти точно" подтверждено, что Иран стоит за нападениями на суда, в том числе саудовские нефтяные танкеры в Оманском заливе вблизи эмиратского порта Фуджейра. Инцидент обошелся без жертв и разлива топлива в море. Арабские СМИ сообщали, что в расследовании происшествия примут участие, помимо ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Норвегия и Франция. Болтон также заявил, что одновременно с диверсией против судов и подрывом нефтепровода в Саудовской Аравии было предпринято еще одно нападение, которое не удалось. МИД Ирана, в свою очередь, в среду отверг обвинения в адрес Тегерана со стороны Болтона.