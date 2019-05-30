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РИА Новости

Курц прокомментировал назначение Бирляйн канцлером Австрии

Вчера, 17:19
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© REUTERS / Lisi NiesnerВременный канцлер Австрии Бригитта Бирляйн на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
Временный канцлер Австрии Бригитта Бирляйн на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
© REUTERS / Lisi Niesner
Временный канцлер Австрии Бригитта Бирляйн на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бригитте Бирляйн, выбранная президентом Австрии на пост временного канцлера страны, сможет обеспечить стабильное управление в течение будущих месяцев, считает бывший глава правительства Себастьян Курц.
"Бригитте Бирляйн – чрезвычайно компетентная, опытная и целостная личность. В течение следующих месяцев она обеспечит стабильное управление в Австрии, и, конечно, мы окажем ей в этом максимальную поддержку", - написал Курц в Twitter.
Бриляйн - первая женщина, которая заняла пост канцлера Австрии, хотя и временно.
Во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
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Бригитте БирляйнСебастьян КурцАвстрияВ мире
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