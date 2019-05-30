Курц прокомментировал назначение Бирляйн канцлером Австрии

Бриляйн - первая женщина, которая заняла пост канцлера Австрии, хотя и временно.

Во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.