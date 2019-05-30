Президент Сербии пожелал пострадавшему в Косово россиянину выздоровления

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Чепуриным в четверг пожелал скорейшего выздоровления гражданину России, сотруднику ООН Михаилу Краснощекову, пострадавшему в результате действий косовской полиции.
Вучич с Чепуриным провели в четверг разговор за закрытыми дверями в связи с обострением ситуации в Косово после силовой акции полиции самопровозглашенной республики во вторник на севере края.
"Он (Вучич - ред.) выразил сожаление, что при этих событиях ранен гражданин России Михаил Краснощеков, сотрудник ООН, которому пожелал скорейшего выздоровления", - сообщили в администрация Вучича.
Российское диппредставительство сообщило в среду, что избитый косовалбанской полицией Краснощеков эвакуирован из Косовска-Митровицы и переводится на лечение в Белград.
Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек рассказал РИА Новости, что получившему в результате действий косовской полиции перелом скуловой кости и перелом верхней челюсти Краснощекову предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.-0-
28 мая, 16:19Сербский эксперт: происходящее на севере Косово ‒ провокацияВласти Косово в ходе силовой акции на севере края, по последним данным, задержали 19 человек. В ходе акции пострадали сотрудники миссии ООН, в том числе гражданин России. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik бывший глава Генштаба Югославии Бранко Крга.