Президент Сербии пожелал пострадавшему в Косово россиянину выздоровления

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Чепуриным в четверг пожелал скорейшего выздоровления гражданину России, сотруднику ООН Михаилу Краснощекову, пострадавшему в результате действий косовской полиции.

Вучич с Чепуриным провели в четверг разговор за закрытыми дверями в связи с обострением ситуации в Косово после силовой акции полиции самопровозглашенной республики во вторник на севере края.

"Он (Вучич - ред.) выразил сожаление, что при этих событиях ранен гражданин России Михаил Краснощеков, сотрудник ООН, которому пожелал скорейшего выздоровления", - сообщили в администрация Вучича.

Российское диппредставительство сообщило в среду, что избитый косовалбанской полицией Краснощеков эвакуирован из Косовска-Митровицы и переводится на лечение в Белград.

Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек рассказал РИА Новости, что получившему в результате действий косовской полиции перелом скуловой кости и перелом верхней челюсти Краснощекову предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.