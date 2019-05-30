США не намерены давать странам послабления для закупок иранской нефти

Нефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе. Архивное фото

Нефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. США больше не будут предоставлять странам послабления для закупок иранской нефти без риска американских санкций, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Новых послаблений по нефти предоставлено не будет", - заявил Хук журналистам.

"Мы будем вводить санкции против всех попыток ввозить иранскую сырую нефть помимо заранее согласованных лимитов", - добавил он.