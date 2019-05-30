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РИА Новости

США не намерены давать странам послабления для закупок иранской нефти

Вчера, 17:14
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© AFP 2019 / Atta KenareНефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе
Нефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе
© AFP 2019 / Atta Kenare
Нефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. США больше не будут предоставлять странам послабления для закупок иранской нефти без риска американских санкций, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Новых послаблений по нефти предоставлено не будет", - заявил Хук журналистам.
"Мы будем вводить санкции против всех попыток ввозить иранскую сырую нефть помимо заранее согласованных лимитов", - добавил он.
США вышли в 2018 году из ядерного соглашения с Ираном и ввели санкции на торговлю нефтью с Тегераном. Для восьми стран были предоставлены исключения, которые истекли в мае этого года.
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