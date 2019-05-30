Крупнейшая "безымянная" планета Солнечной системы получила имя

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Карликовая планета 2007 OR10, крупнейший "безымянный" мир Солнечной системы, будет названа в честь Гунгуна, китайского бога воды, . Карликовая планета 2007 OR10, крупнейший "безымянный" мир Солнечной системы, будет названа в честь Гунгуна, китайского бога воды, сообщил астроном Майкл Браун, один из ее первооткрывателей.

"Мы были поражены вниманием публики – в общей сложности, в голосовании приняло участие свыше 280 тысяч человек. Изначально в нем лидировал Вили, однако затем лидерство перехватил Гунгун. Я думаю, это подходящий выбор – это божество олицетворяло хаос, потопы и "качания" орбиты Земли", — добавляет Меган Шуомб (Megan Schwamb), планетолог из обсерватории Джемини на Гавайских островах (США).

Этот плутоид был открыт в 2007 году Швомб и Майклом Брауном, известным планетологом из Калифорнийского технологического института. Долгое время ученые считали ее относительно заурядным и небольшим "соседом" Плутона. Они предполагали, что ее диаметр составлял примерно 1280 километров, что делало этот мир достаточно заурядным обитателем пояса Койпера.

Интерес к ней возродился три года назад, когда венгерские астрономы провели длительную сессию наблюдений за ней и обнаружили, что на самом деле ее диаметр был на 300 километров выше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной "безымянной" карликовой планетой. Вдобавок, они открыли у нее достаточно крупную луну, чей диаметр составлял около 250 километров.

Оба этих открытия, как отмечала Шуомб, заставили ее задуматься о том, может ли 2007 OR10 получить свое собственное имя, как другие обитатели пояса Койпера, такие как Макемаке или Хаумеа, заметно уступающие ей в размерах и не имеющие спутников.

Посоветовавшись двумя другими первооткрывателями, Майклом Брауном (Michael Brown) из Калифорнийского технологического института (США) и Дэвидом Рабиновичем (David Rabinovitz) из Йельского университета, троица ученых подготовила три варианта имени для 2007 OR10 и решила "взвалить ответственность" на пользователей сети.

Все эти имена, в соответствии с требованиями Международного астрономического союза, связаны с фигурами божеств, управлявшими водными стихиями в легендах различных народов Земли. Первый из них – Гунгун, бог воды в китайской мифологии, связанный с разрушениями и виновник того, почему ось вращения Земли наклонена под углом по отношению к ее орбите.

Вторая – древнегерманская богиня Хольда, покровительница сельского хозяйства и предводительница знаменитой Дикой Охоты, группы призрачных всадников, уносящих души встретившихся им людей в потусторонний или загробный мир.

Третий – скандинавский ас Вили, брат Одина, один из создателей мироздания и покровителей человечества. В соответствии с легендами древних норманнов, Вили подарил людям разум и движение.

Голосование закончилось десятого мая и сейчас планетологи подвели его итоги, опубликовав результаты на сайте Планетологического сообщества. С небольшим отрывом в этом забеге победил Гунгун, второе место занял Вили, а третье – Хольда.

В ближайшее время ученые направят в МАС официальный запрос на то, чтобы присвоить 2007 OR10 имя китайского божества. Как отметили планетологи, Гунгун удовлетворяет всем формальным критериям МАС и он должен быть одобрен его представителями. Когда это произойдет, учитывая неспешный характер работы союза, предсказать крайне сложно.