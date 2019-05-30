Комитет Госдумы по безопасности поддержал проект о приостановке ДРСМД

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг поддержал принятие законопроекта о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
Комитет Госдумы по безопасности, как и комитет по обороне, выступает по проекту соисполнителем. Ответственным назначен думский комитет по международным делам.
21 мая, 15:22Генерал НАТО в отставке рассказал, что нужно сделать для спасения ДРСМДЭкс-глава военного комитета НАТО, бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят уверен, что Германии и России нужно восстановить взаимное доверие. В эфире радио Sputnik он высказал мнение о том, как этого достичь, а также заявил о необходимости "спасения" ДРСМД.
Президент РФ Владимир Путин в четверг в Госдуму проект о приостановлении РФ действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия Договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.