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РИА Новости

Комитет Госдумы по безопасности поддержал проект о приостановке ДРСМД

Вчера, 17:07
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Государственной Думы
Депутаты на заседании Государственной Думы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг поддержал принятие законопроекта о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
Комитет Госдумы по безопасности, как и комитет по обороне, выступает по проекту соисполнителем. Ответственным назначен думский комитет по международным делам.
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Генерал НАТО в отставке рассказал, что нужно сделать для спасения ДРСМДЭкс-глава военного комитета НАТО, бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят уверен, что Германии и России нужно восстановить взаимное доверие. В эфире радио Sputnik он высказал мнение о том, как этого достичь, а также заявил о необходимости "спасения" ДРСМД.
Президент РФ Владимир Путин в четверг в Госдуму проект о приостановлении РФ действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия Договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.
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