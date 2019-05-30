Комитет Госдумы по безопасности поддержал проект о приостановке ДРСМД

Генерал НАТО в отставке рассказал, что нужно сделать для спасения ДРСМД Экс-глава военного комитета НАТО, бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят уверен, что Германии и России нужно восстановить взаимное доверие. В эфире радио Sputnik он высказал мнение о том, как этого достичь, а также заявил о необходимости "спасения" ДРСМД.