Агрессивное поведение США в мире выходит за все пределы, заявила Захарова

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поведение США в мире выходит за все пределы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы спецпредставителя США по Ирану в адрес Тегерана.

В частности, Хук в четверг заявил, что США ответят военной силой в случае нападения Ирана. Кроме того, по его словам, США готовы к санкциям против европейского механизма финансовых расчётов с Тегераном.