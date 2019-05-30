Агрессивное поведение США в мире выходит за все пределы, заявила Захарова

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поведение США в мире выходит за все пределы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы спецпредставителя США по Ирану в адрес Тегерана.
В частности, Хук в четверг заявил, что США ответят военной силой в случае нападения Ирана. Кроме того, по его словам, США готовы к санкциям против европейского механизма финансовых расчётов с Тегераном.
"Агрессивное поведение Соединённых Штатов Америки в мире выходит за все мыслимые пределы. Регион за регионом, государство за государством, народ за народом страдают от этой нарочитей вседозволенности. С кнутом в руке и пряником за щекой Вашингтон принялся "управлять" вселенной. Проходили. Последствия известны", - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.