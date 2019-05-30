Лукашенко наделил посла в России полномочиями вице-премьера

МИНСК, 30 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил посла страны в РФ Владимира Семашко полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией, возложив на него персональную ответственность за продвижение национальных интересов республики, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

"Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на соответствующий указ Лукашенко.

Там отмечается, что, в соответствии с документом, Семашко при реализации полномочий вице-премьера представляет Белоруссию в контактах с должностными лицами и государственными органами России и органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества. Он также вносит предложения правительству, республиканским органам государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому и иным госорганам и организациям по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией.

Кроме того, говорится в сообщении, Семашко координирует деятельность республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, представителей Белоруссии в органах Союзного государства, дает им обязательные для исполнения указания и контролирует их реализацию.