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РИА Новости
Союзное государство

Лукашенко наделил посла в России полномочиями вице-премьера

Вчера, 17:03
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВладимир Семашко
Владимир Семашко
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Владимир Семашко. Архивное фото
МИНСК, 30 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил посла страны в РФ Владимира Семашко полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией, возложив на него персональную ответственность за продвижение национальных интересов республики, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.
"Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на соответствующий указ Лукашенко.
Там отмечается, что, в соответствии с документом, Семашко при реализации полномочий вице-премьера представляет Белоруссию в контактах с должностными лицами и государственными органами России и органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества. Он также вносит предложения правительству, республиканским органам государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому и иным госорганам и организациям по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией.
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Кроме того, говорится в сообщении, Семашко координирует деятельность республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, представителей Белоруссии в органах Союзного государства, дает им обязательные для исполнения указания и контролирует их реализацию.
"Владимир Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией", - добавили в пресс-службе.
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Союзное государствоБелоруссияРоссия
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