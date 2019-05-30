Президент Сербии встретился с российским послом после обострения в Косово

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич встретился за закрытыми дверями с послом РФ Александром Чепуриным на фоне обострения ситуации в Косово, в ходе которой пострадал гражданин РФ, сообщила администрация Вучича.

"Президент Вучич заявил, что предыдущие два дня были очень тяжелыми для сербов в Косово и Метохии и Сербии, что все шаги Приштины указывают на то, что в будущем не станет легче", - сообщили ведомстве.

Посол РФ в ответ подчеркнул, что Россия решительно осуждает провокацию, которая является выражением грубости и наглости приштинских властей и требует расследования в отношений совершивших. Он также отметил, что с требованиями России ознакомлен генсек ООН и миссия организации в Косово.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.