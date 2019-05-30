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РИА Новости

Президент Сербии встретился с российским послом после обострения в Косово

Вчера, 17:02
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© Sputnik / Зоран ШапоњићРаненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград
Раненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград
© Sputnik / Зоран Шапоњић
БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич встретился за закрытыми дверями с послом РФ Александром Чепуриным на фоне обострения ситуации в Косово, в ходе которой пострадал гражданин РФ, сообщила администрация Вучича.
"Президент Вучич заявил, что предыдущие два дня были очень тяжелыми для сербов в Косово и Метохии и Сербии, что все шаги Приштины указывают на то, что в будущем не станет легче", - сообщили ведомстве.
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
Вчера, 15:35
Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
Посол РФ в ответ подчеркнул, что Россия решительно осуждает провокацию, которая является выражением грубости и наглости приштинских властей и требует расследования в отношений совершивших. Он также отметил, что с требованиями России ознакомлен генсек ООН и миссия организации в Косово.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица
29 мая, 18:47
Адвокат: когда они узнали, что Краснощеков – русский, их охватила паникаПрокуратура Косово собирается добиваться ареста сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, избитого косовской полицией. Знакомый с ситуацией местный адвокат Горан Петрониевич привел в эфире радио Sputnik некоторые подробности инцидента и рассказал о состоянии раненого.
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