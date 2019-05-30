В Москве вечером из-за непогоды ожидаются пробки в девять баллов

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказал РИА Новости, что в четверг в Москве во второй половине дня ожидаются ливневые дожди, грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду. По его словам, в этот день в столице может выпасть 20% месячной нормы осадков.