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РИА Новости

ГД приняла в I чтении проект, сокращающий стаж для получения гражданства

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства РФ.
Соответствующее решение депутаты приняли на пленарном заседании в четверг.
"Проектом федерального закона предлагается сократить с трех лет до одного года необходимый срок осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации по профессии (специальности, должности), включенной в перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - говорится в пояснительной записке.
Планируется, что внесение предлагаемых изменений позволит привлечь в Российскую Федерацию специалистов, востребованных российской экономикой.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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"Этим законопроектом мы существенно - с трех лет до одного года - сокращаем срок работы, необходимый для того, чтобы высококвалифицированные зарубежные специалисты могли получить российское гражданство. Причем, получить они его смогут в упрощенном порядке - список профессий, который дает на это право, уже утвержден правительством РФ. Это откроет перед ними возможность остаться в нашей стране и связать с ней свое будущее. А для России это дополнительные возможности по привлечению профессионалов, необходимых для обеспечения развития экономики и технологии. Эти задачи поставил наш президент Владимир Путин", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
Политик отметил, что "среди тех профессий, которые дают на это право, самые различные специальности - это врачи, фармацевты, высококвалифицированные рабочие".
"Это математики и инженеры, в том числе, инженеры-конструкторы, специалисты по защите информации, а в условиях необходимости развития цифровой экономики их привлечение в нашу страну становится особенно актуальным", - заключил он.
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