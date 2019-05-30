ГД приняла в I чтении проект, сокращающий стаж для получения гражданства

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства РФ.

Соответствующее решение депутаты приняли на пленарном заседании в четверг.

"Проектом федерального закона предлагается сократить с трех лет до одного года необходимый срок осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации по профессии (специальности, должности), включенной в перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - говорится в пояснительной записке.

Планируется, что внесение предлагаемых изменений позволит привлечь в Российскую Федерацию специалистов, востребованных российской экономикой.

"Этим законопроектом мы существенно - с трех лет до одного года - сокращаем срок работы, необходимый для того, чтобы высококвалифицированные зарубежные специалисты могли получить российское гражданство. Причем, получить они его смогут в упрощенном порядке - список профессий, который дает на это право, уже утвержден правительством РФ. Это откроет перед ними возможность остаться в нашей стране и связать с ней свое будущее. А для России это дополнительные возможности по привлечению профессионалов, необходимых для обеспечения развития экономики и технологии. Эти задачи поставил наш президент Владимир Путин", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Политик отметил, что "среди тех профессий, которые дают на это право, самые различные специальности - это врачи, фармацевты, высококвалифицированные рабочие".