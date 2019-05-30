В Москве открылся Форум новой модной индустрии Be In Open

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские дизайнеры представляют свои новые коллекции на 5-м ежегодном Форуме новой модной индустрии Be In Open, который открылся в Москве. В рамках форума проходит выставка модных бизнесов и марок, которая объединяет дизайнеров, производителей и ритейлеров, а также специалистов смежных областей. Одновременно 30 мая открывается конференция Be In Open – это выступления и мастер-классы ведущих российских и зарубежных игроков индустрии.

Форум Be In Open проходит с 29 мая по 1 июня в пространстве ЦСИ "Винзавод" в рамках Московской недели предпринимательства при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В рамках параллельной программы форума в 20 городах России и мира состоится Кинофестиваль Be In Open Films, в программе которого - фильмы о моде и современной визуальной эстетике.

"С самого начала мы были нацелены на максимальную практичность. Первые два года мы проводили только конференцию, приглашая на нее специалистов и баейров со всего мира. Мы понимали, что эти люди могут вывести наших дизайнеров на мировой рынок", – рассказывает идеолог Be In Open Алексей Баженов.

Для многих участников такая схема оказалась действенной. Дизайнер Мария Смирнова представляет компанию INSHADE, в которую входят два бренда: INSHADE и "Тень знай свое место" (ТЗСМ). Именно благодаря Be In Open эти марки уже продаются в разных странах. Мария рассказывает, что одежду можно найти в мультибрендовых магазинах Токио, Киото и Осаки. Японский байер представляет эти марки и на неделе высокой моды в Токио, откуда вещи уходят в другие страны, например, США и Германию.

"Конечно, мы размышляем о том, как позиционировать себя относительно других мировых брендов. Должно быть понятно, что это московский бренд, и, конечно, это не обязательно русские народные мотивы. У всех разные интересы, и наш интерес – это современное российское искусство", – отмечает дизайнер.

В течение нескольких последних сезонов дизайнеры были увлечены надписями на кириллице. Сейчас, по словам Марии, эта тенденция уже не столь актуальна. Однако отсылки к российским темам привлекают покупателей во всем мире.

"Например, наш бренд "ТЗСМ" получился синтетическим, он анализирует те признаки в искусстве, которые "сообщают" потребителю о постсоветском пространстве, о том, что сейчас проживается в нашей стране", – отмечает основатель компании.

Дизайнер марки "House of Leo" Леонид Алексеев ориентируется, в первую очередь, на российских покупателей, хотя не исключает выхода и на международный рынок. "Нам важно соответствовать ожиданиям потребителей. А это что-то оригинальное, удобное, то, о чем они мечтают, но еще не нашли", – говорит дизайнер. Леонид уверен, что сегодня люди предпочитают одежду, которую можно носить круглогодично, а не по сезонам. Вещи должны быть яркими, но в тоже время повседневными, и конечно, – долговечными.

"Сегодня мы все меньше покупаем эмоционально и стараемся продумать гардероб. Люди подходят к выбору одежды как стилисты, они стали более грамотными и в плане стоимости вещей, и в плане стиля – ищут что-то интересное, с элементами искусства", – делится дизайнер.

Для Алексеева, как и для многих участников индустрии, выставка Be In Open – возможность общения с профессиональными участниками рынка. Как и большинство представителей небольших дизайнерских марок, Леонид отшивает свои вещи в России. "Мы московский бренд, сотрудничаем с фабрикой в Санкт-Петербурге, которая помогает реализовывать наши идеи. На сегодняшний день отечественные дизайнеры пользуются именно местным производством: у нас небольшие партии одежды, мы не хотим, чтобы наш продукт был массовым, так что нет смысла ехать и отшивать вещи в Китае. И конечно, мы ищем баланс цены-качества", – подчеркивает Алексеев.