В Москве открылся Форум новой модной индустрии Be In Open

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские дизайнеры представляют свои новые коллекции на 5-м ежегодном Форуме новой модной индустрии Be In Open, который открылся в Москве. В рамках форума проходит выставка модных бизнесов и марок, которая объединяет дизайнеров, производителей и ритейлеров, а также специалистов смежных областей. Одновременно 30 мая открывается конференция Be In Open – это выступления и мастер-классы ведущих российских и зарубежных игроков индустрии.