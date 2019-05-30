Далай-лама: Россия внесет большой вклад в развитие мира

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Россия внесет большой вклад в развитие мира и продвижение идеи о важности "покоя ума" - благодаря уникальному положению "моста между Востоком и Западом", давнему знакомству с философией и психологией буддизма, а также взаимодействию российских ученых с буддийскими, заявил Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.

От гнева к состраданию и покою

"Среди различных религиозных и философских традиций, традиция монастыря-университета Наланды - самая современная и научная. Вы можете ее применять. Прежде всего ее должны как можно глубже изучить те, кто принадлежит к традиционным буддийским сообществам. Кроме того, сегодня все больше небуддистов среди россиян, в том числе профессура МГУ, проявляют интерес к традиции Наланды, к науке об уме. Это очень обнадеживающий знак. Сейчас ситуация действительно созревает. Поскольку Россия – это большая страна, а также мост между Европой и Азией, она может внести существенный вклад в продвижение идеи о важности покоя ума", - сказал Далай-лама.

По его словам, "только молитвы или вера не помогут достичь покоя ума". "Нужно осознать, что гнев – это разрушительная эмоция, а сострадание – созидательная. Самое важное - понимать, что основа гнева в неведении, ограниченности мышления. А основа сострадания – это логические доводы, умение смотреть на вещи в широкой перспективе. Согласно буддизму, мы можем продвигать сострадание с опорой на аналитические размышления, а также с опорой на современную науку", - отметил буддийский лидер.

Он призвал прививать сострадание "в рамках системы образования, применяя данные научных открытий". "Чем больше сострадания - тем меньше гнева. Причина гнева в неведении, близорукости - у него нет прочной основы", - пояснил Далай-лама.

"Рука об руку" с наукой

"В Индии уже более трех тысячелетий назад была разработана концепция шестого вида сознания. Медитации - "шаматха" (однонаправленное сосредоточение) и "випасана" (аналитическая медитация) - помогают привести шестое сознание в состояние покоя... В VIII веке эти древние индийские знания пришли в Тибет. Их принес нам Шантаракшита из монастыря-университета Наланда, и с тех пор уже более тысячи лет мы сохраняем эти знания. Кроме того, Дрогон Чогьял Пхагпа посетил Монголию и познакомил ее с буддийской дхармой... Между нами - Тибетом, Монголией и Россией - существуют особые взаимоотношения. Поэтому я возлагаю на Россию определенные надежды", - сказал Далай-лама.

По его словам, "все крупные религиозные традиции подобны лекарствам, помогающим обрести покой ума", и ради светлого будущего человечества "буддизм и современная наука могут идти рука об руку". Ведь в буддизме давно и глубоко проработаны многие актуальные вопросы психологии. Но в беседах с западными специалистами в области образования, психологии, нейронауки он обычно испытывает "некоторые сомнения", потому что буддийские концепции могут "подорвать их однонаправленную веру". "В России, с россиянами я не испытываю подобных сомнений. Потому что у вас уже много веков есть эти знания и контакты c нами", - отметил Далай-лама.

Большое будущее

Он призвал российских буддистов и ученых сегодня "извлечь из буддизма психологию, квантовую физику, логику". "Эти предметы, содержащиеся в буддийской литературе и применяющиеся в духовной практике, могут изучаться и в академическом ключе. Так этими знаниями смогут пользоваться люди самых разных вероисповеданий, а также неверующие", - добавил духовный лидер.

"Я уверен, что у российских буддистов большое будущее. Следует хорошенько это обдумать. И тогда больше людей станут близкими друзьями России. Так что и с политической точки зрения это принесет пользу", - заключил Далай-лама.

Буддизм и Россия

Буддизм - древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей.

Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках - среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.