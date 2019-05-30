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РИА Новости

Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД

Вчера, 16:43
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© REUTERS / Lisi NiesnerВременный канцлер Австрии Бирляйн
Временный канцлер Австрии Бирляйн
© REUTERS / Lisi Niesner
Временный канцлер Австрии Бирляйн. Архивное фото
ВЕНА, 30 мая – РИА Новости. Бригитте Бирляйн, выбранная президентом Австрии на пост временного канцлера страны, назвала имена вице-канцлера и главы МИД республики в переходном правительстве.
Это первая женщина, которая заняла пост канцлера Австрии, хотя и временно.
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Бирляйн выступила с заявлением перед журналистами после объявления федерального президента о том, что именно она будет возглавлять правительство до досрочных выборов в сентябре.
"Глубокоуважаемый мною коллега, господин университетский профессор, доктор Клеменс Яблонер… готов исполнять функции вице-канцлера и министра юстиции. Также я могу вам сообщить, что господин посол доктор Александер Шаленберг будет главой МИД и министром по делам Европы", - заявила Бирляйн.
Она добавила, что покидает пост председателя Конституционного суда, и его временно займет ее заместитель, вице-председатель суда Кристоф Грабенвартер.
Во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
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