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РИА Новости

Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий

Вчера, 16:42
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© REUTERS / Emmanuel FoudrotВзрыв в Лионе, Франция. 24 мая 2019
Взрыв в Лионе, Франция. 24 мая 2019
© REUTERS / Emmanuel Foudrot
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Главный подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил свои действия желанием поднять результаты популистов перед выборами в Европарламент, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Вечером 24 мая в центре Лиона произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Полиция разыскивала мужчину, который, согласно видеозаписям, подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался. Утром в понедельник 24-летний подозреваемый был задержан. Как выяснилось, молодой человек, выходец из Алжира, прибыл во Францию в 2018 году. Он не имел визы и проживал на нелегальном положении, зарабатывая на жизнь уроками информатики в интернете.
Взрыв в Лионе, Франция.
29 мая, 21:02
Задержанный по делу о взрыве в Лионе признался в содеянном, сообщили СМИ
Ранее со ссылкой на местный телеканал сообщалось, что задержанный по делу о взрыве во французском Лионе признался в содеянном.
По информации источника, подозреваемый в осуществлении взрыва алжирец Мохамед М. сказал, что хотел поднять результаты голосования за популистов и расистов, чтобы подтолкнуть мусульман к восстанию. В ходе допросов он отсылал к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*) и заявил, что именно он придумал сверток, который впоследствии взорвался.
Прокуратура отмечает, что "заявления подозреваемого изменились с начала задержания", но допросы продолжаются. При этом уточняется, что подозреваемые нередко меняют по нескольку раз версии произошедшего.
Ранее сообщалось, что партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержала победу на выборах в Европарламент во Франции, набирая 23,31% голосов, на втором месте - президентская "Вперед, республика" с 22,41%.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Спасатели на месте взрыва в Лионе, Франция. 24 мая 2019
24 мая, 20:15
Опубликовано видео с места взрыва в Лионе
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