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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам

Вчера, 16:40
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© AFP 2019 / Oka HamiedБуддийские монахи молятся в день рождения Будды в храмовом комплексе Боробудур. 18 мая 2019
Буддийские монахи молятся в день рождения Будды в храмовом комплексе Боробудур. 18 мая 2019
© AFP 2019 / Oka Hamied
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Будет ли существовать институт Далай-ламы в дальнейшем - решать исповедующим буддизм народам, но связь тибетских буддистов с Россией никогда не прервется, заявил сам 83-летний духовный лидер в эксклюзивном интервью РИА Новости.
"Вопрос о том, будет ли в дальнейшем существовать институт Далай-ламы или нет, предстоит решать самим народам, населяющим территории распространения тибетского буддизма. В том числе народам России, Монголии, Тибета и всего Гималайского региона", - сказал Далай-лама, отвечая на вопрос о том, смогут ли его последователи сохранять связь с ним из жизни в жизнь.
Он отметил, что с народом России тибетских буддистов связывают "совершенно особые отношения, уходящие корнями в историю" и приносящие пользу всем – как Далай-ламе и тибетцам, так и россиянам. Многие монахи из России годами учились в монастырях Тибета и становились очень хорошими учеными-философами и настоятелями.
"В будущем, независимо от того, буду я жить или нет, эта связь продолжит свое существование. Сегодня в наших монастырях обучаются по меньшей мере несколько сотен учеников из Монголии и буддийских регионов России. Так что связь не обрывается. Приходит новое поколение", - подчеркнул Далай-лама.
Далай-лама XIV
Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруп, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 году — возведен на престол.
В 1959 году Далай-лама XIV переселился из Китая в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.
В России Далай-лама XIV бывал несколько раз с краткосрочными поездками, последняя была однодневной в 2004 году в Калмыкию. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом, однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая.
Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.
Буддистский дацан
5 февраля, 10:54
Буддизм обогащает культуру России, заявил Медведев
Буддизм и Россия
Буддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей.
Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.
Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первой из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России), а в Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан. По словам настоятеля Петербургского дацана Гунзэчойнэй ширээтэ ламы Буды Бадмаева (Буддийская традиционная сангха России), родоначальниками буддизма в Европе были именно российские буддисты.
Читайте полный текст интервью >>
Далай-лама
Вчера, 10:39
Далай-лама: продолжит ли мир существовать, решится в ближайшие десятилетия
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Религия и мировоззрениерелигия
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