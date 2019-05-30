Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T16:39Z
https://ria.ru/20190530/1555114818.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске

Вчера, 16:39
476
САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих в результате обвала траншеи на стройке жилого дома в Ульяновске, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Ранее первый заместитель начальника управления гражданской защиты города Андрей Тамбовский сообщил, что в четверг утром в районе строящегося жилого дома на улице Панорамной рабочие укладывали трубы в пятиметровой траншее, произошел обвал, в результате чего два человека погибли.
"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 216 УК РФ, а именно о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи
25 апреля, 17:37
В Петербурге на строительном объекте погиб рабочий, идет проверка
100400
Обсудить 0
Следственный комитет РФУльяновскПроисшествия
Рекомендуем
На Ставрополье грузовик врезался в автомобиль ДПС
РИА
Новости
Здание Международного валютного фонда
Миссия МВФ завершила работу в Киеве
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Глава правящей партии Индии Амит Шах и президент Индии Нарендра Моди после объявления результатов выборов в Нью-Дели
В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
Леонид Рошаль
Рошаль предложил включить в наборы для новорожденных ограничители на окна
Ростовчанке, чья дочь умерла облившись чаем, ограничили свободу на 1,5 года
Взрыв в Лионе, Франция. 24 мая 2019
Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
В Нижнем Тагиле в канализационном колодце нашли тела двух рабочих
В ДТП под Владимиром погибли три человека, в том числе ребенок
СК проверит данные СМИ о травме печени у ребенка в московском детсаду
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией
Буддийские монахи молятся в день рождения Будды в храмовом комплексе Боробудур. 18 мая 2019
Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
Президент Сербии Александр Вучич
Вучича шокировало отсутствие реакции ЕС на отказ Тачи соблюдать соглашение
Велосипедисты во время дождя на одной из улиц в Москве
Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
15:00В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю
14:58Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
14:58Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
14:58Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку
Лента новостейМолния