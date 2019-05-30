СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске

САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих в результате обвала траншеи на стройке жилого дома в Ульяновске, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

Ранее первый заместитель начальника управления гражданской защиты города Андрей Тамбовский сообщил, что в четверг утром в районе строящегося жилого дома на улице Панорамной рабочие укладывали трубы в пятиметровой траншее, произошел обвал, в результате чего два человека погибли.