Миссия МВФ завершила работу в Киеве

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Киеве, готова вернуться после досрочных парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами, говорится в сообщении представительства фонда на Украине.

Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 для обсуждения последних политических и экономических событий.

"Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики", - завил глава миссии Рон ван Роден.